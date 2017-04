MSP dio el visto bueno a Salto para que tenga su centro cardiológico

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, se reunió con la bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) y les anunció que "están dadas las condiciones" para que Salto tenga su Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico, según dijo a El Observador la representante por el FA de ese departamento, Manuela Mutti. El MSP dio el visto bueno a un proyecto presentado por el Sanatorio Americano y la Sociedad Médica Quirúrgica de Salto, que además contaba con la aprobación de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi). Esa propuesta fue entregada oficialmente el 30 de marzo.

La semana que viene, el ministro se reunirá con autoridades del Centro Médico de Salto para tratar la instalación.

El Centro Médico de Salto tiene un angiógrafo que adquirió en 2012 luego de una inversión de US$ 1,5 millones. Esa máquina es la que se utiliza para operar a los pacientes que sufrieron un infarto y es la única que hay en el interior del país. Sin embargo, la cartera de salud no les dio la habilitación todavía para funcionar como centro de hemodinamia, por lo que no pueden realizar procedimientos centrales, es decir, angioplastias primarias. Lo comunicado a los representantes oficialistas supone un cambio a esa realidad.

Lea el informe completo en El Observador Fin de Semana que sale mañana.

Fuente: