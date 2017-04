MSP exige a Salto que tenga un helicóptero para habilitar el IMAE

Para que Salto pueda tener la habilitación del centro cardiológico para intervenciones complejas deberá contar con un helicóptero. Así se lo exigió el ministro de Salud Pública (MSP), Jorge Basso, a las autoridades del Centro Médico privado de aquel departamento durante una reunión que tuvieron el martes 10, dijo a El Observador una fuente de la cartera sanitaria.

El ministro le planteó a la Federación Médica del Interior (FEM) y la mutualista del departamento que deben que contar con un medio de transporte que les permita trasladar a un paciente a Montevideo en menos de dos horas, en caso de que una intervención se complique y se requiera realizar una operación más compleja. La fuente indicó que el gremio y la empresa presentarán una propuesta al respecto.

El MSP anunció esta semana que se avanza en la concreción de un proyecto para abrir en Salto un centro cardiológico y la noticia encendió la alerta en la Asociación de Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE). La próxima semana, los representantes de todos los centros cardiológicos se reunirán para analizar este nuevo proyecto ya que, sostienen, podría afectar los costos de los otros seis institutos habilitados como IMAE cardiológicos en Montevideo.

También desde el MSP se pidió que se especifique qué tipo de intervenciones serán las que realizará el IMAE, de forma que no impliquen un costo adicional para el sistema. El documento presentado por la mutualista salteña menciona que solo se realizarán "intervenciones menores", como angioplastias, pero no especifica de qué tipo. En el MSP tienen dudas de que la operativa sea rentable con la proyección de intervenciones que plantean en el plan.

El presidente de la Asociación de IMAE e integrante de la comisión directiva del Centro Médico Quirúrgico de Salto, Javier Panissa, dijo a El Observador que la posibilidad de que se abra un nuevo centro cardiológico en otra parte del país implica un cambio en la forma que trabajan esas instituciones, por lo que sería necesario analizar cómo se redistribuirán los pacientes en caso de abrirse un centro en el interior. "Debería hacerse una proyección porque certezas no podemos tener. Dependemos de lo que elija cada usuario, de cómo se redistribuirán los estudios y los tratamientos con la eventual aprobación de la extensión del IMAE", señaló Panissa.

El martes 11 el MSP se reunió con autoridades del Centro Médico Quirúrgico de Salto, del Sanatorio Americano y de la Federación de Prestadores Médicos (Fepremi) para comenzar a definir los detalles que permitan la instalación de un centro cardiológico en el norte del país sin necesidad de aumentar los gastos del Estado.

La idea es que el centro funcione como una "extensión" del IMAE que el Sanatorio Americano tiene en Montevideo.

Durante la reunión, el MSP "pidió ayuda" a los representantes médicos para lograr que los demás IMAE no reclamen aumentos de los aranceles que otorga el Fondo Nacional de Recursos (FNR) por cada intervención en caso de que el nuevo centro ocasione la disminución de la cantidad de pacientes que atienden, manifestó a El Observador Carlos Cardoso, presidente de Fepremi.

Para Cardoso, la solicitud del ministerio "no es un obstáculo" para el proyecto de Salto, sino que se trata de "otro elemento más" dentro del proceso. En ese sentido, durante la reunión de la Asociación de IMAE, Fepremi argumentará que para esta extensión no es necesario "solicitar ningún cambio de reglas de juego". Sin embargo, esta visión optimista no es compartida por todos los centros que integran la asociación.

El contador del Centro de Investigación Cardiovascular Uruguayo de la mutualista Casa de Galicia (CICU), Javier Riera, dijo a El Observador que "la apertura de un centro, tal como está planteada, va a incidir en la estructura de costos (de los IMAE de Montevideo), sin duda". Asimismo, señaló que en "el último acuerdo de aranceles establecía que se respetaba la cantidad de IMAE que había justamente para no afectar esa cifra", pero con este proyecto se va "beneficiar a un centro en detrimento de otros". "El cierre del convenio se hizo muy justo en cifras. Si se mueven la cantidad de actos que hacen los centros en promedio, va a afectar muchísimo", indicó.

Del mismo modo se expresó el presidente de la directiva del Instituto de Cardiología Infantil de la mutualista Médica Uruguaya (ICI), Ruben Leone, quien dijo a El Observador que el proyecto de un centro cardiológico en Salto "es violatorio del acuerdo" hecho entre los IMAE y el gobierno en el marco de la comisión administradora del FNR.

Según Leone, que también es miembro de la directiva de la Asociación de IMAE, en el último acuerdo el Ministerio de Economía fijó aranceles menores a los costos que los IMAE tienen por cada procedimiento. De todas formas, los centros aceptaron el monto bajo la promesa de que no se abrirían nuevos centros.

En ese sentido, Leone dijo no estar de acuerdo con que se abra un nuevo centro en el interior ya que "no tendría un número de procedimientos" necesarios para "mantener un IMAE con todo lo que significa" desde el punto de vista humano, tecnológico y formativo. Asimismo, sostuvo que si al Sanatorio Americano le corresponde tener el IMAE de la Federación Médica del Interior, debería "salir de Montevideo e instalarse en el interior", ya que, si se queda en la capital, "quita la posibilidad de los usuarios de Montevideo de tener una asistencia más correcta".