Felipe Vargas Arias estudió negocios en su Chile natal. Luego pasó una breve estadía en Hong Kong por un proyecto vinculado a la construcción y tuvo hasta su propio negocio de venta de café en Colombia. Hace año y medio, desembarcó en México para desempeñarse como gerente de Nuevos Negocios de Easy Taxi, una aplicación para pedir taxímetros y se encargó de un proyecto piloto que se denominaba Easy Go, y que buscaba adaptar el modelo de negocios de la empresa a la nuevos requerimientos del mercado. A fines de agosto de 2016 fue trasladado a Uruguay con la intención de validar en el país la plataforma para contratar viajes en coches particulares, la cual ya cuenta con 1.500 conductores activos registrados y 2.000 taxis.





¿Cómo nace Easy Go?

Desde sus inicios –hace cinco años– la empresa siempre trabajó con taxis, pero los nuevos modelos de negocio relativos a la movilidad por medio de aplicaciones llevaron a la necesidad de hacer cambios. La aparición de nuevos competidores y la evolución del mercado iban a impactar y teníamos que tomar decisiones. Hace un año y medio atrás, la marca era Easy Taxi, que ahora pasó a ser un servicio más, junto a Easy Go, que ofrece viajes en autos particulares. Ahora la marca es Easy, con dos funciones: Go y Taxi.





¿Cómo se manejan para trabajar con taxis y autos particulares ?

Al auto particular se le cobra 20% de la totalidad de los viajes, mientras que el taxi paga una tarifa fija por día, semana o mes. Un taxi paga $ 130 por día pero puede tomar los viajes que quiera. De todas formas está ocurriendo que muchos conductores de taxis están migrando al uso del auto particular. Hoy la proporción es 60% taxi - 40% particular, lo que dice mucho ya que hace solo seis meses empezamos con Easy Go en Uruguay y Easy Taxi está presente desde hace tres años y medio.





¿Cómo responde el público ante las dos alternativas?

El auto particular te da comodidades que no te da el taxi, por ejemplo la ausencia de mampara. Esto es un factor muy importante según las encuestas que hemos hecho. De todas formas, hay usuarios que siguen prefiriendo el taxi. Además continuamos incorporando nuevos usuarios, al igual que con Go. Nuestra conclusión hasta ahora es que hay mercado para todos.





¿Por qué deciden llegar a Uruguay?

Decidimos desembarcar e implementar el negocio en el país por la naturaleza del mercado uruguayo. El nivel de penetración de teléfonos inteligentes y alcance de internet es bastante atractivo.

Hoy crecemos aquí en mayor proporción que en otros países de la región.





¿Cuál ha sido la interacción con las autoridades?

El gobierno está queriendo regular, por lo que las condiciones en ese sentido también son favorables para el negocio. Nuestra idea es aportar a lo que estipule el gobierno y, si hay diferencias, intentaremos negociar. Por ahora estamos siguiendo paso a paso los requerimientos que plantea la ley. La semana pasada nos registramos en la Intendencia de Montevideo. Constituimos desde nuestra llegada una sociedad anónima, pagando los impuestos que corresponden al giro de la empresa. Nuestra intención es cumplir también con la reglamentación que disponga la comuna.





¿Considera que la IMM va por buen camino?

En mi caso tengo la experiencia de México donde se creó un departamento de movilidad para teléfonos inteligentes, que permite a cada empresa ir a inscribirse y ofrece una plataforma web en la que se puedan registrar los chóferes. Esta plataforma permite la gestión 360°, registrando los viajes que hace cada empresa y los impuestos asociados. La regulación que se está buscando hacer acá es muy parecida.





¿Qué diferencia a Easy de la competencia?

Nuestra tarifa es la cantidad de kilómetros recorridos por $ 13,5 sumado a la cantidad de minutos por $ 4,5, con una bajada de bandera de $ 30 y un importe mínimo de $ 50. En el caso de los chóferes la comisión es menor, de 20 % (NdR: Uber es 25%) y damos premios semanales por rendimiento con metas alcanzables. Para el cliente, si bien somos un 10% o 15 % más caro que la competencia, no tenemos tarifa dinámica, por lo que en las horas pico en realidad solemos ser más económicos.





Hace un mes comenzaron a funcionar en Maldonado, ¿cómo les ha resultado esa experiencia?

Tuvimos un par de altercados con los taxistas que era esperable, pero nada grave. Fue un poco diferente, ya que en este caso llegamos directamente con Easy Go. La recepción parte de los usuarios fue mejor de lo que esperábamos, por lo que hubo problemas por falta de chóferes porque la demanda superó nuestros cálculos. Tenemos en Maldonado unos 50 chóferes ahora, por lo que estamos necesitando más. La característica zafral lo hace algo más complicado. Los conductores de Montevideo son más estables, mientras que allá son más dispersos.