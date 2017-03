Mujer a la que fallo judicial no le permitía abortar aseguró que perdió el embarazo

La defensa del hombre pedirá una pericia para comprobar que no haya sido un aborto provocado





El abogado de la mujer, Daniel Benavídez, dijo a El Observador que su clienta "entró en una situación anímica de estrés". La joven comenzó a sufrir dolores lumbares a partir del domingo pasado, por lo que concurrió a la emergencia de la mutualista para que la revisara un médico. "Luego empezó con hemorragia genital y ayer se extremó esta hemorragia", afirmó Benavídez.





Además, el representante de la mujer aseguró que la historia clínica tiene toda la información necesaria para evitar "las suspicacias jurídicas y populares" en torno al caso. "Los informes médicos son contundentes y dicen que tuvo un aborto completo y espontáneo", sostuvo.





El abogado de la expareja de la mujer, Federico Arregui, dijo a El Observador que se enteró por la prensa de la noticia. "A mí me llama poderosamente la atención, me parece muy raro esto que aparece ahora, nosotros no hemos sido notificados todavía", señaló.





Arregui afirmó que hay dudas sobre si el aborto fue espontáneo o no, por lo que él recomienda que "se haga una pericia inmediatamente para ver qué pasó". "Si hay una criatura humana muerta hay que investigar urgente, el Poder Judicial tiene que investigar urgente", agregó.





Por otra parte, el vocero de la Suprema Corte de Justicia , Raúl Oxandabarat, dijo a El Observador que un médico tuvo que haber certificado que la mujer sufrió aborto espontáneo. Por lo tanto, señaló que "si hay alguna duda", la defensa del hombre se tiene que presentar ante un juez y será él quien pedirá o no la pericia. "El Poder Judicial no lo hace de por sí, porque si no estaríamos haciendo pericias a todos los profesionales que certifican cosas", sostuvo.









La mujer de la ciudad de Mercedes (Soriano) a la que un fallo judicial le impedía abortar concurrió esta mañana a su mutualista luego de asegurar haber tenido un aborto espontáneo, según informó Telenoche . La joven estaba cursando la décima semana de gestación y tenía 10 días para poder realizarse el aborto, según la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo