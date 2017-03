Mujica pide voto popular para conflicto entre poderes

Para el senador del MPP y expresidente, José Mujica, la democracia representativa "está entrando en una crisis" y "necesita adelantos institucionales" para acercar el sistema político a los votantes. Por eso entiende que, por ejemplo, los casos de conflictos de intereses entre poderes del Estado pueden resolverse mediante un sistema de votación popular.





"Hay que profundizar la democracia porque entiendo que el concepto de ciudadanía está alejado de la realidad. Pienso que en el mundo de hoy convocar a votar cada cinco años a la gente y después no tener la más mínima incidencia no encaja con lo que son las sociedades modernas", dijo Mujica a El Observador.





El conflicto salarial entre el Estado y los funcionarios judiciales arrastrado desde la Ley de Presupuesto de 2010, cuando Mujica era presidente, llevó al dirigente a pensar en cómo "facilitar la intromisión de la gente en diversos escalones".





Como parte de las modificaciones a debatir el legislador propone que "cuando haya conflictos graves de poderes hay que convocar al pueblo para que decida". El senador reconoció que una propuesta de ese tipo requeriría una modificación constitucional.





"Si la definición de la democracia es que nunca está agotada y que siempre es perfectible hay que tener sensibilidad y darse cuenta que el sentimiento de responsabilidad política que siente nuestra sociedad merece tenerse en cuenta", afirmó Mujica.





"No me digan que con los medios modernos de comunicación que existen hoy en día no es posible hacer una consulta rápidamente en cuanto nos organicemos. Hay que promover consultas sobre todo cuando hay conflictos de poderes. En este caso hubo un conflicto de poderes y se está laudando con una negociación, pero el pueblo nada. El tema es mirar para abajo, no para arriba", remató en relación al conflicto judicial.





Los funcionarios judiciales reclaman un incremento de 26% desde 2011 luego de aprobarse en la ley de Presupuesto de 2010 un incremento para los ministros de Estado.





El argumento es que los sueldos de los jerarcas del Poder Ejecutivos están enganchados a los de las autoridades de la Suprema Corte de Justicia y, por tanto, a los de los empleados del Poder Judicial. Distintos fallos de la Justicia dieron la razón a los funcionarios.





Consultado por El Observador, el constitucionalista Martín Risso confirmó que una propuesta como la planteada por Mujica requeriría una modificación de la Constitución pero la consideró "bastante extraña".





"Es algo que requeriría una reforma constitucional. Parece bastante extraña y prácticamente no existe en ningún país. En Estados Unidos hubo algunas voces en este sentido. (El presidente de Estados Unidos) Donald Trump seguramente esté de acuerdo con él", sostuvo Risso.





"No es algo que parezca muy razonable. Es como que el cuerpo electoral se pronuncie sobre quién tiene razón en un juicio por motivos políticos. La justicia se tiene que impartir con decisiones técnicas", opinó el experto.





Control de vecinos

En la reunión de bancada del Frente Amplio realizada el 6 de febrero pasado el senador Mujica planteó su preocupación por acercar el sistema político a la ciudadanía.





El líder del MPP también pretende promover la participación ciudadana en otras instancias, sobre todo en comisiones de padres de alumnos de escuelas y liceos. En ese sentido advirtió que el apartado de la Ley de Educación referido al tema "no se cumple".





Además el legislador promueve que exista contralor de ciudadanos designados por los vecinos para las obras en los barrios y un veedor de la gestión de las empresas públicas.

"No me estoy refiriendo a cargos rentados sino a expresiones del pueblo que puedan decir si algo está bien o mal", señaló el líder del MPP.





"Fiscalidad prudente"

De cara a la próxima Rendición de Cuentas, la primera en que el Frente Amplio carecerá de mayorías parlamentarias, El Observador consultó a Mujica sobre las distintas propuestas impositivas que maneja la izquierda como el aumento del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas.





Mujica reconoció que "hay propuestas de todo tipo" pero insistió en "mantener una fiscalidad prudente".





"No estamos para aventuras ni para complicar las cosas. Nada de locas pasiones", sostuvo el expresidente.





Sobre la alternativa de gravar las herencias que él mismo presentó ante la bancada de legisladores del Frente Amplio, el senador del MPP dijo que se trata de una propuesta para debatir en el mediano plazo y no para su implementación inmediata.





La idea de Mujica es que el gravamen sea progresivo. "Es muy natural que un padre le deje una casa a un hijo, y eso no debe pagar ni un vintén. Pero si le dejan 10 casas por ahí tiene que pagar un poco, y si le dejan 50 lotes un poco más. Debe ser algo gradual", sostuvo.





De todos modos advirtió que la iniciativa puede llevar a conflictos constitucionales y traería otros problemas como la transferencia de bienes en vida.

