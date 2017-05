Mujica vs Mujica: el debate por estar "atornillado" a una banca

El legislador exfrenteamplista señaló a quienes dicen que se van pero no lo hacen

Luego de la votación de la Rendición de Cuentas y de levantar su mano para habilitar la comisión investigadora que propondrá Unidad Popular sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el diputado Gonzalo Mujica dejará su banca.

Su alejamiento tendrá como consecuencia política que el Frente Amplio volverá a contar con el voto 50 que perdió cuando Mujica, por diferencias con sus compañeros, decidió declararse independiente.

Desde entonces el Frente no tiene la mayoría automática que le permitió manejarse en el Parlamento sin necesidad de tener que negociar permanentemente con la oposición.

Esta tarde, luego de ir a presentar una denuncia penal junto con los diputados nacionalistas, Jaime Trobo y Rodrigo Goñi, Mujica comentó que "está cada día más convencido" de que debe dejar su banca.

Según supo El Observador, desde varios partidos de oposición se le ofreció trabajar con ellos, pero el diputado, por ahora responde que se irá para su casa luego de años de militancia.



"Hay mucha gente que dice que no le importan los cargos y está en el Parlamento y nunca se termina de ir. Yo cuando digo que me voy, me voy", afirmó el diputado Mujica

El mensaje pareció dirigido al senador José Mujica quien anunció su alejamiento del Parlamento pero hasta ahora no lo concretó.

El diputado Mujica dijo a los medios que no está "atornillado" a la banca "como sí están algunos" que le han pedido que la abandonara y "que cada tres meses dicen que se van a ir".

Explicó que una de las razones de dejar la Cámara es por las dudas que tiene sobre la forma en que se financió la campaña del Espacio 609 cuyo sector mayoritario es el MPP.

"Tengo cada vez más dudas", afirmó al ser consultado sobre las denuncias aparecidas en el libro de María Urruzola donde se asegura que los Tupamaros robaron bancos en años de democracia para financiar la campaña política.

También tiene dudas respecto a si en los negocios con Venezuela –sobre los que este jueves presentó una denuncia penal- no hubo también un desvío de fondos con ese sentido.

"Cada vez quiero estar más lejos de eso", afirmó Gonzalo Mujica, quien el viernes inicia un viaje a EEUU con sus hijos.

