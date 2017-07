Por H. Ocampo y P. Silva -

La resolución o minuta de comunicación "excedió los votos del Frente Amplio (FA)", dijo Berterreche, pero no fue acompañada por Asamblea Uruguay (AU), el sector del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori.

El planteo había sido presentado por las gremiales lecheras en varias visitas al Parlamento, como una forma de apuntalar una coyuntura adversa del sector lácteo, agudizada por la debacle de los negocios acordados por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez con Venezuela.

Por otra parte, el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre, resaltó a El Observador la importancia de la nota enviada por la comisión parlamentaria al presidente Vázquez.

El jerarca del Inale adelantó que "el tema está siendo estudiado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), que "analiza las posibilidades que tiene la iniciativa parlamentaria".

De Izaguirre adelantó que la petición parlamentaria plantea que el incremento de la devolución de impuestos por las exportaciones lácteas "tenga una vigencia de dos años". El titular de Inale consideró que "es un tema que está para trabajar y aún no está lo suficientemente maduro".

El presidente del Inale explicó que "si fuera aceptada esa propuesta hay que definir cómo llega el beneficio al sector. Por ejemplo que porcentaje se destinará para el pago de deuda de los productores", que se ha incrementado debido a la crisis de precios y la adversidad climática.

Por otra parte, Beterreche, quien integra la Comisión de Ganadería del Senado como suplente del senador José Mujica, explicó que la carta enviada al Poder Ejecutivo trasciende a un pedido de incremento en la devolución de impuestos y que en realidad engloba un análisis de la situación que incluye como sugerencia incluir esa posibilidad.

Sensibilidad

Explicó que es una comunicación de sensibilidad de los senadores que están en esta comisión acerca de un sector que consideran estratégico. En ese análisis de situación se reconocen los esfuerzos que el Ejecutivo realizó y se sugiere estudiar algunas otras medidas.

"La devolución de impuestos a las exportaciones de lácteos es uno de los puntos sugeridos", afirmó Berterreche. La carta fue firmada por los integrantes de la comisión, menos Asamblea Uruguay, representado por Enrique Pintado y Mónica Xavier. Pedir un aumento del 3% en las devoluciones de impuestos, permitiría alcanzar un nivel de 6% como ya lo tiene el rubro de la madera, expresó el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera, en igual comisión, pero de la Cámara de Diputados.

"Estamos buscando una solución"

El senador del MPP, Daniel Garín, dijo que en relación a la deuda de US$ 39 millones que mantiene el gobierno de Venezuela con Conaporle, "vamos a seguir trabajando". Ante representantes de las gremiales lecheras en la Comisión de Ganadería de la cámara alta, Garín dijo: "Cuenten con eso. Acá todos estamos trabajando, por eso estamos acá. Si dijéramos 'no va más', no estaríamos. Estamos buscando una solución" para que Conaprole cobre.