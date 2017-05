New Peugeot 301: seguridad, confort y alto rendimiento con bajo consumo

Seguridad

PEUGEOT FOTO 4.jpg



Performance

PEUGEOT FOTO 1.jpg



Confort y espacio

PEUGEOT FOTO 2.jpg



Fuente:

Un auto de turismo. Eso es un sedán, denominación que se le da a un vehículo espacioso con cuatro puertas que se destaca en su fisionomía por el baúl sobresaliente. Pero desde hace años la marca francesa Peugeot ha revolucionado el concepto de sedán en el mundo.La firma, que cuenta con más de 200 años de historia, acaba de traer desde Europa a Uruguay uno de los modelos más destacados de los últimos años de ese tipo de vehículos.Se trata del New Peugeot 301. Con un diseño elegante y de gran calidad, el 301 MV se impone como un auto seguro, con alta performance, bajo consumo y el confort y espacio que caracterizan a la marca.Un aspecto fundamental de este automóvil es su seguridad y todos los elementos de carrocería sonfuncionales a esa característica. El New Peugeot 301 está construido para durar en el tiempo.Tiene una máscara renovada y luces más potentes: tanto las traseras como sus atractivas luces decirculación diurna (DRL) de led. Y eso se completa con sus llantas de aleación diamantada de 16 pulgadas que aseguran su resistencia superior, a la vez que le dan un aspecto refinado.El vehículo cuenta con importantes aspectos de seguridad pasiva como 4 airbags, fijaciones Isofixpara sillas de bebé, viene equipado de serie con ABS y ESP control de estabilidad, tres apoyacabezas traseros regulables en altura así como cinturones de 3 puntas en todas sus plazas.Delicado, refinado y moderno, en su aspecto -que viene en varios colores- el New Peugeot 301 es un auto robusto y adaptado a las distintas condiciones de conducción.El alto rendimiento y el bajo consumo definen al New Peugeot 301. Tiene un motor 1.2 litros 3cilindros Puretech de 82 hp y válvulas de inyección de última generación desarrollada por Peugeotdenominadas VTi, que cuentan con un sistema de elevación y sincronización y tienen la capacidadde reducir el consumo de combustible.Con un motor robusto, el catalizador del Peugeot 301 se adapta a distintas calidades de combustibles . Tiene un sistema de rodaje reforzado para mayor resistencia en las condiciones deruta difíciles.Estacionar deja de ser una complicación con este vehículo, ya que tiene radar de retroceso, quepermite la precisión al ubicar el vehículo.La eficiencia energética en el motor se refleja también en la climatización del interior del vehículocon una adaptación del Soft del Motor para una mejor eficacidad en todas las condiciones.Se trata de un auto práctico y habitable para toda la familia. Además del gran espacio en su interior -con respaldos, asientos y hasta el volante ajustables-, este sedán tiene un baúl que es modulable yespacioso, perfecto para viajar cargado.La tecnología al servicio del conductor y los pasajeros es otro de los puntos fuertes del New Peugeot301. Su tablero interior posee una gran pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas.Cuenta con la tecnología Mirror Screen, hasta ahora reservada al segmento superior, que permitetener las funcionalidades y los contenidos compatibles de cualquier smartphone ( Apple Carplay y Android Auto). También tiene un puerto USB y tecnología Bluetooth.