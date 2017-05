Nombran a exdirector del FBI como investigador especial de vínculos entre Trump y Rusia

El Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró este miércoles a Robert Mueller, un exdirector del FBI, como investigador especial que analiza las presuntas relaciones entre la campaña presidencial de Donald Trump y Rusia, informó el viceministro de Justicia, Rod Rosenstein en una nota oficial.

Mueller, exfiscal que sirvió como director del FBI de 2001 a 2013, aceptó desempeñar ese rol, dijo Rosenstein. La medida marca una concesión por parte de la administración Trump a las demandas demócratas para que la investigación se lleve a cabo independientemente del Departamento de Justicia.

Las llamadas para un consejo especial aumentaron desde que Trump despidió al director del FBI, James B. Comey, la semana pasada.

"En mi calidad de procurador general en funciones determiné que es de interés público para mi ejercer mi autoridad y nombrar un abogado especial para asumir la responsabilidad de este asunto", dijo Rosenstein en un comunicado.

"Mi decisión no es una constatación de que se han cometido crímenes o que se justifica el enjuiciamiento. No he hecho tal determinación. Lo que he determinado es que basándome en las circunstancias únicas, el interés público me obliga a colocar esta investigación bajo la autoridad de una persona que ejerza cierto grado de independencia de la cadena de mando normal", acotó.

Dijo que Mueller acordó renunciar a su bufete de abogados privado para evitar cualquier conflicto de intereses.

Rosenstein está supervisando la investigación de Rusia después de que el Fiscal General, Jeff Sessions, se recusó a sí mismo. Los demócratas desafiaron la imparcialidad de Rosenstein en la investigación de Rusia porque escribió un memorándum que se utilizó como justificación para el despido de Comey.

En el memorándum, Rosenstein dijo que Comey había violado las prácticas del Departamento de Justicia en su manejo de la investigación sobre el uso de la excandidata demócrata, Hillary Clinton, de un servidor de correo electrónico privado, pero poco después del anuncio del despido, el presidente dijo que había decidido despedir a Comey antes de recibir la recomendación de Rosenstein.

Bajo la orden firmada por Rosenstein, Mueller tiene la tarea de investigar "cualquier vínculo y/o coordinación entre el gobierno ruso y los individuos asociados con la campaña del presidente Donald Trump", así como "cualquier asunto que surja o pueda surgir directamente de la investigación "y cualquier otro asunto que caiga dentro del alcance del reglamento del Departamento de Justicia que abarca los nombramientos de abogados especiales."Si el abogado especial cree que es necesario y apropiado, está autorizado para enjuiciar los delitos federales que surgen de la investigación de estos asuntos", dice la orden.Funcionarios dijeron que el nombramiento se hizo al amparo de un estatuto del Departamento de Justicia que sólo fue utilizado una vez, en 1999, aunque el Departamento de Justicia realizó otros nombramientos de abogado especial más recientemente bajo autoridad diferente.

Fuente: AFP y The Washington Post