Notorio descenso en las exportaciones pesqueras uruguayas

Las exportaciones de productos pesqueros disminuyeron 20% durante 2016, en relación a lo embarcado durante 2015, considerando el valor global de la operativa. Además, hubo una caída del 14% en el volumen exportado y otra del 7% en el precio promedio unitario.

Según datos aportados a El Observador desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), durante el período enero-diciembre de 2016 se exportaron 49.293 toneladas, registro menor a las 62.176 toneladas exportadas en promedio entre 2012 y 2016 y por debajo de las 57.651 toneladas exportadas durante el año 2015.

En otro orden, las exportaciones generaron durante 2016 el ingreso al país de US$ 91.038.000, cifra menor a los US$ 139.099.000 de promedio en los años 2012 a 2016 y menor también al registro del año 2015, cuando se lograron exportaciones por US$ 114.273.000.

En relación al precio promedio por tonelada, el de 2016 fue US$ 1.847, un valor también menor a los US$ 2.237 de promedio para el período 2012 a 2016 y menor a los US$ 1.982 del año 2015.





Los productos más colocados

Los productos congelados enteros, eviscerados, cortados en HG o en postas continúan encabezando las exportaciones del rubro, tanto en valor como en volumen: US$ 81.517.000 y 45.916 toneladas, respectivamente. Su precio unitario se sitúa en US$ 1.775 la tonelada. En este rubro predominaron la corvina entera congelada y diversos productos de merluza negra. Otros productos destacados fueron la merluza común, el tiburón azul y el sábalo.





La corvina, especie más exportada

La corvina fue la principal especie exportada durante los 12 meses del año en términos de valor (US$ 30.342.000). La sigue la merluza negra con US$ 15.165.000 (con escaso volumen pero muy alto precio unitario). En tercer lugar aparece la merluza común (US$ 9.832.000). Completan la lista de las cinco especies más exportadas el tiburón azul (US$ 9.284.000) y el sábalo (US$ 5.992.000).





Brasil, principal destino

Brasil (US$ 13.895.000), China (US$ 6.751.000) y Colombia (US$ 5.258.000) ocupan el podio entre los principales destinos para las exportaciones uruguayas de pescado durante 2016.

Luego le siguen Nigeria, Benin, Gabón, Camerún, Congo, Rusia e Israel, por lo que se puede apreciar la importancia que tuvieron los mercados africanos durante el período analizado.

Fuente: