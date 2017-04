Nueva semana de ajuste negativo en Australia

Fuente:

Hubo una nueva semana de ajuste negativo para el mercado lanero australiano, aunque se vio que los productores en ese país no convalidaron totalmente esta corrección lo que podría anticipar una estabilidad para las próximas semanas.El Indicador de Mercados del Este (IME) cerró el jueves en US$ 11,01 por kilo base limpia, con un descenso semanal de 4,34% o 50 centavos. El mayor ajuste se dio en el remate del miércoles en el que el precio pasó de US$ 11,51 a US$ 11,03 por kilo. En la divisa australiana el IME cerró en AU$ 14,59 por kilo, con un retroceso semanal de 2,86% o 43 centavos.El porcentaje de comercialización llegó a ubicarse por debajo del 80% el miércoles cuando se dio la mayor corrección mostrando una retracción en la oferta de los productores.José Luis Trifoglio, encargado de lanas de Zambrano & Cia, dijo a El Observador Agropecuario que es posible esperar una estabilización del mercado australiano teniendo en cuenta el limitado volumen de oferta que resta por comercializar en la actual zafra.Agregó que a nivel local se sintió el impacto del ajuste que hubo en Australia en una menor concreción de negocios en las lanas gruesas luego que se hubiera armado un mercado sobre US$ 2,50-US$ 3,50 por kilo para las lanas Corriedale, dependiendo del acondicionamiento.