Nuevas realidades, consumidores y necesidades

Hace 10 años, el mundo era muy diferente a lo que es hoy. Solo basta con mirar a las personas que tiene alrededor y notará algo que antes era totalmente inusual: cuerpos un poco desgarbados y ensimismados, enfocando toda su atención a una pequeña pantalla sostenida entre las manos.

Ese pequeño aparato se ha convertido en el accesorio por defecto de casi toda persona que habite este planeta. Comenzó siendo una herramienta para hablar, sin embargo hoy es lo que menos hacemos con él. Es la causa de que el social media creciera exponencialmente y que estemos conectados de forma directa con las personas que conocemos (o queremos conocer).

Imagine su día a día sin el móvil conectado: ya no podría matar el tiempo en el ómnibus mirando las fotos de la amiga de su amigo. Quedaría atascado en el tránsito por no poder usar Waze. Si quisiera moverse sin usar su auto, tendrías que usar el transporte público o un taxi y no sabría cuánto tiempo le llevaría llegar a esa reunión.

Marcas que hace una década no existían: Uber, Facebook, Airbnb, Twitter, Waze, Tesla. Compañías que en solo algunos años dominan y lideran industrias centenarias. ¿Sabía que Airbnb es la empresa que más alojamientos vendió el año pasado superando incluso a Hilton? ¿Y que Tesla vendió en un día la misma cantidad de autos que el auto más vendido del año?

El desafío de los marketers es enfrentarse a un consumidor que es cada vez más inteligente, exigente e informado.

Atrás quedaron los días en los que los consumidores se quedaban con un anuncio publicitario, y eso bastaba para que comprarán su producto o servicio. Hoy quieren mucho más: quieren elegir qué contenido consumir, no que los invada con anuncios.

La publicidad tradicional le ha dado paso a nuevos canales de comunicación más directos y con un gran poder de alcance. El creciente uso de dispositivos móviles, las apps y las redes sociales ha propiciado una nueva forma de entender el marketing.

El nuevo consumidor investiga antes de tomar una decisión de compra y tiene internet como su mejor aliado para conseguir la información que necesita. También sabe que tiene muchas opciones, eso lo hace más exigente a la hora de decidir con qué marca comprometerse. Quiere que lo sorprendan y que lo hagan sentir único.

Hoy las marcas deben plantearse cómo elaborar mensajes y comunicaciones cada vez más personalizadas, a través de contenido inteligente que verdaderamente genere valor. ¿Y qué es generar valor? Es saber qué le interesa a nuestro público objetivo y ofrecerle justamente contenido que lo eduque, informe o entretenga. No es hablar sobre si su marca o producto es el mejor, simplemente porque ya no es creíble. Y es algo obvio... ¿qué va a decir si mismo? ¿que no es bueno?

Este concepto, conocido como Content Marketing, implica crear contenido realmente bueno y relevante, para que el mismo consumidor sea quien se acerque a la marca y no que la marca persiga al usuario. Se acabaron los días en los que la comunicación entre empresa y clientes era intrusiva, en las que llegaban sin ser llamadas con el puro objetivo de vender algo.

Para lograrlo, las marcas deben estar en las plataformas donde su audiencia está pero adaptarse efectivamente a la naturaleza de cada una. No estar por estar, sino idear estrategias para ser cada vez mejor percibidos en esos canales que son tan personales e importantes para los usuarios, como son las redes sociales.

No invada al usuario con publicidad que no desea, recuerde que ya no hablamos solo de consumidores sino también de prosumidores, aquellos que producen y consumen contenidos. Pueden ser muy crueles criticando públicamente a su marca y ahí está el reto de destacar e impactar positivamente a las audiencias. Convertirlos en nuestros más fieles promotores y en la mejor carta de recomendación.

En el 2017, producir contenido relevante seguirá siendo una necesidad para las empresas que quieran generar interés y empatía con sus usuarios, brindando utilidad y valor.

El desarrollo del Tech Marketing será una tendencia interesante en la que poco a poco las empresas irán adoptando tecnologías como la realidad aumentada, virtual y 3D como vehículo para brindar experiencias novedosas. Nuevas formas de interactuar y conectar.

El video seguirá siendo una constante, sobre todo para aquellos que cuenten con el plus de hacer transmisiones en vivo gracias a plataformas como Facebook Live, Snapchat o Instagram Stories. El consumidor quiere los detalles, ver todo más de cerca y es allí donde radicará su reto: brindarle lo que le interesa.

En definitiva, el mundo ha cambiado: existen nuevos consumidores, nuevas formas de relacionarnos, nuevos canales de comunicación y nuevas necesidades. Es una realidad y las empresas que no se adapten a este nuevo escenario están condenadas a la extinción. Ofrece contenido de valor y espera la mejor gratificación que puede darle el consumidor: su confianza.

*Emanuel Olivier Peralta es CEO de Genwords, compañía especializada en content marketing



