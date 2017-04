Nuevo director de Limpieza de Daniel Martínez está en la cuerda floja

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se reunió este martes con el nuevo director de Limpieza de la comuna, Cyro Croce, y con el designado director de Desarrollo Ambiental, Fernando Puntigliano. En ese encuentro se manejó la renuncia de Croce, quien se molestó por la decisión de que se iniciase un sumario a un funcionario que él respaldaba, luego de la presión del sindicato (Adeom). Martínez informó a El Observador que el tema de la renuncia del jerarca "estuvo arriba de la mesa". El intendente aseguró que el tema "queda en manos" de Puntigliano, quien propuso a Croce para el cargo. Ambos fueron gerentes de Zamin Ferrous (Aratirí), el grupo de capitales indios que negoció con el gobierno para explotar minas de hierro en Valentines (Treinta y Tres), pero que se retiró luego de muchas idas y vueltas. Puntigliano fue en su momento gerente general de Aratirí, y Croce gerente de medio ambiente.

El ingeniero químico Croce llegó a la intendencia en un mal momento, porque se desarrollaba un conflicto con los funcionarios municipales que acusaban al responsable interino del Área de Mantenimiento de contenedores de realizar acoso laboral y sindical. Según Adeom, el responsable de esa área tenía malas actitudes con los funcionarios que ingresaban a trabajar en Limpieza y los alentaba a no reunirse con el comité de base, explicó el dirigente sindical Facundo Cladera. Según supo El Observador, Croce respaldaba al responsable de esa división cuestionado por el gremio, y al equipo técnico de Mantenimiento, pero la comuna -por orden de Martínez- resolvió de todos modos investigar el caso.

El intendente relató a El Observador cómo fueron los hechos: "No es que se haya separado del cargo a nadie, había una denuncia de maltrato o abuso laboral, entonces dimos intervención al ministerio (de Trabajo y Seguridad Social), y el ministerio pidió una instancia en la cual se tomó licencia pero no está separado del cargo. El Ministerio de Trabajo Determinará lo que pasó o lo que no pasó", dijo.

Martínez explicó que la situación de Croce se va a resolver en el correr de esta semana, cuando asuma el nuevo director de Gestión Ambiental. El tema está en manos de Puntigliano, quien luego de resolver algunas cuestiones personales y profesionales asumirá su puesto en la IMM.

"Croce llegó a asumir como director de Limpieza, pero qué va a pasar no te lo puedo asegurar. Por determinadas razones yo le pedí a Puntigliano que tomara cargos en el asunto, que él viera cómo es el director y que en la previa vaya tomando los temas", continuó el intendente.

Sobre la molestia de Croce, Martínez dijo que fueron "cuestiones puntuales", y que pretende de los nuevos jerarcas que se avance a un "sistema de excelencia". Para ello, dijo, se necesita "mejorar las cosas, y eso implica obviamente definir estrategias". "Pero bueno, a veces se dan situaciones puntuales. Cada uno tiene el momento de la vida para asumirlas y formas de ver las cosas. En el caso de que no quede (croce) te diré que va a ser una lástima, porque es un excelentísimo profesional", dijo Martínez.

Una de las primeras reuniones de Croce en la intendencia fue con unos 50 funcionarios municipales, enojados por la situación antes descrita. El responsable de Mantenimiento de contenedores fue destituido mientras se realiza una investigación administrativa para "esclarecer los hechos denunciados y deslindar eventuales responsabilidades que pudieran surgir", dice la resolución de la comuna.

