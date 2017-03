Olkany señala que su permiso para exportar 100.000 vacunos es hasta fin de año

La empresa exportadora de ganado en pie Olkany realizó un contrato para exportar 100 mil vacunos a Turquía y tendrá plazo hasta fin de año para realizar los embarques. De ese volumen total la firma ya exportó 20 mil y está previsto que de las otras 80 mil cabezas se exporten 40 mil desde Uruguay y las otras 40 mil desde Brasil, informaron a El Observador fuentes de la empresa.

Mientras tanto las demás firmas exportadoras siguen comprando ganados livianos, de hasta 200 kilos, destarados en el ingreso a la concentración, a precios que se ubican entre US$ 1,95 y US$ 2,05 por kilo en pie.

Ya no se consiguen US$ 2,20 o US$ 2,30 por los terneros, como ocurría el año pasado; y los plazos para el pago son de 30, 45 y 90 días, dependiendo de cada empresa.

Fuente: