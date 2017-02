Opciones culturales para salir esta semana

Este filme nominado al Oscar como Mejor película cuenta la historia real de tres matemáticas e ingenieras afroamericanas que combaten los estereotipos raciales arraigados en la sociedad de los 1960, para trabajar en el programa espacial de la NASA que puso al primer hombre en la órbita terrestre. En Uruguay se estrena este jueves en salas de cine.

Dos artistas internacionales se presentarán en Montevideo, y un representante de la producción audiovisual local vuelve a la pantalla grande.

Considerado uno de los mejores del mundo, el guitarrista estadounidense Paul Gilbert llega por primera vez a Uruguay, para presentarse el martes en Montevideo Music Box. En esta gira el músico presenta su más reciente disco solista, I Can Destroy, acompañado por el celebrado baterista austríaco Thomas Lang.

Gilbert es conocido por haber fundado la banda Mr. Big, conocida por el hit To Be With You (1991), así como también por la banda Racer X. Las entradas para el show están a la venta en locales de Abitab con precios entre $ 1.140 y $ 2.240 (esta entrada incluye además un Meet & Greet con el músico).