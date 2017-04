Para el canciller, Abdala "tuvo un exceso de representatividad"

El PIT-CNT fue una de las pocas voces de la sociedad uruguaya que le brindó apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en un momento en el que gobierno venezolano y el uruguayo atraviesan días de tensión sin precedentes en los últimos años.





De hecho, el secretario general de la central, Marcelo Abdala , viajó al país caribeño y estuvo junto al presidente venezolano.





Abdala defendió el domingo 2 en Caracas al gobierno venezolano durante el programa televisivo de Maduro. "En Uruguay, en nuestra patria de Artigas el movimiento obrero y el pueblo es solidario, cariñoso, amigo de la revolución bolivariana, no hay ninguna vacilación en ese sentido", afirmó. En la misma línea aseguró que en Venezuela no hubo "ningún golpe de Estado".





El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa , fue consultado ayer por las declaraciones del secretario general del PIT-CNT. Nin no opinó sobre el contenido de las declaraciones del líder sindical pero sí de la forma. "Respecto a lo de Marcelo Abdala en Caracas no voy a opinar de lo que dijo. Me parece que tuvo un exceso de representatividad", dijo Nin en conferencia de prensa.





"Hizo afirmaciones que me parece que fueron un poco exageradas pero que corren por cuenta de él. De manera que ese es el comentario que me merece", agregó el canciller.





El viaje y las declaraciones de Abdala generaron la crítica de varios dirigentes de la oposición y también de otros de sus compañeros sindicalistas. El dirigente de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida (FOEB), Richard Read, dijo que no se sentía representado por los dichos de Abdala en Venezuela.





"No me siento representado por el discurso de Marcelo Abdala. Tengo mucha estima y mucho respeto por él, pero en esta oportunidad no lo voy a acompañar", dijo Read, quien calificó lo sucedido en el país caribeño como un golpe de estado. "Si disolvés uno de los poderes es un golpe de estado", afirmó.

