Este viernes se vencía el plazo para que el fiscal Carlos Reyes se expidiera por el caso de presunta usurpación de título del que fue acusado el vicepresidente Raúl Sendic. El comunicado publicado en la página web de la Fiscalía de la Nación establece que Reyes "consideró que no existe reproche desde el punto de vista penal", por lo que decidió archivar la causa.

Hace dos semanas, Sendic reconoció en una entrevista con Asuntos Públicos que quiso renunciar tras la polémica del título pero el presidente Tabaré Vázquez no lo dejó. "Lo hablé con el Presidente. Me dio un abrazo y me dijo: 'Ni se te pase por la cabeza renunciar'", contó el vicepresidente.