Para ser un súper anfitrión de Airbnb, conozca a sus huéspedes

Brian X. Chen - New York Times News Service





En mi tiempo libre, cuando no escribo sobre tecnología de consumo para The New York Times, tengo una segunda actividad lucrativa alquilando una cabaña en Airbnb . Así que cuando José reservó la propiedad en octubre pasado, no fue nada inusual. Dijo que quería albergar a algunos parientes para un fin de semana tranquilo en las montañas. Le di la bienvenida sin dudar.





Ese sábado, mis vecinos me enviaron un mensaje de texto mientras veían a proveedores de servicios de fiestas llevar grandes pilares blancos y ramos de flores al patio trasero. Luego diez autos rodearon el patio del frente y docenas de personas engalanadas con trajes de sastre y vestidos de fiesta entraron a la casa.





Se volvió evidente que esta no era una reunión íntima. Por un día, mi propiedad en Airbnb fue convertida en un local de casamientos, lo cual violaba las leyes de la ciudad. Mi actividad lucrativa estaría en peligro si la policía era notificada.





Superhost (Súperanfitrión) de Airbnb. Desde que compré mi cabaña en el norte de Así es la vida como(Súperanfitrión) de Airbnb. Desde que compré mi cabaña en el norte de California a fines de 2015 albergué a unos 30 grupos y me he vuelto parte del ecosistema en auge de Airbnb, el mercado de reservas en línea que permite a las personas convertir sus casas en sitios de renta para vacaciones. Con más de 140 millones de servicios a huéspedes hasta la fecha, Airbnb ha resultado una bendición para los anfitriones y una opción atractiva para los viajeros que buscan evitar las elevadas tarifas de los hoteles.





En el proceso, fui designado Superhost, lo que significa que albergué a muchos huéspedes y recibí consistentemente calificaciones de cinco estrellas. Es un grupo pequeño; investigadores dicen que solo 7% de los anfitriones son Superhost.





A cambio, obtengo más visibilidad en los resultados de búsqueda, invitaciones de la compañía a eventos exclusivos y una medalla al lado de mi foto de perfil. La designación como Superhost ha redituado: Mi casa está a pocas reservas de generarme una utilidad.





Sin embargo, llegar al estatus de Superhost difícilmente es intuitivo, y aprendí lecciones difíciles en el camino. He aquí algunos consejos sobre cómo operar una propiedad de alquiler en Airbnb exitosa (y lucrativa) con base en entrevistas con otros Superhost y mi propia experiencia.





Hospitalidad, no propiedad

La gente que alquila su casa la está seleccionando por encima de un hotel. Así que sería mejor que usted fuera hospitalario, amigable y comunicativo como un hotel. Eso significa algunas cosas. Ofrezca artículos básicos como equipo de cocina , televisión por cable, jabón de baño y de limpieza, toallas, pasta de dientes y papel de baño. Su casa debería funcionar según la anuncie; los electrodomésticos defectuosos deberían ser reparados o reemplazados.





Sea extremadamente atento con los huéspedes, como un mostrador de recepción. Nadie confía en un anfitrión que es lento para responder. Jasper Ribbers, coautor de Get Paid for Your Pad, un libro sobre su experiencia como Superhost de Airbnb que ha completado más de 300 estadías, usa la aplicación AvivaIQ para responder automáticamente los mensajes de potenciales huéspedes.

Establezca expectativas





Ser deshonesto en la descripción de su propiedad lo perjudicará cuando llegue el momento de que un huésped deje una reseña. Es mejor ser franco sobre lo que uno está ofreciendo y transparente sobre cualquier imperfección.





En mi experiencia, los huéspedes se sorprendieron en el verano de que la casa no tuviera aire acondicionado, aun cuando la descripción no decía que lo tuviera. Resolví esto con huéspedes subsecuentes diciendo explícitamente en mi correo de bienvenida que la casa carecía de aire acondicionado y que había ventiladores portátiles en cada habitación.





Resuelva problemas rápido

Sea rápido en abordar las quejas, o corra el riesgo de enfrentar una reseña negativa. Si el lavavajillas se descompone o la presión de la ducha es baja, mande a un sanitario. Si un control remoto fue perdido o robado por un grupo anterior, tenga otro de respaldo en un cajón.





Si atiende la propiedad a distancia, la mejor opción es hacerse amigo de alguien de confianza en la zona que pueda actuar como administrador de la propiedad. Páguele una comisión.





Pulcritud, una prioridad

Airbnb atrae a viajeros de todo el mundo, y es notable cómo varían los estándares de limpieza de una persona a otra. Me asombré cuando una huésped dejó una reseña positiva sobre su estadía, pero me quitó una estrella porque el cepillo de lavar platos estaba sucio. (¿No podía haber usado la esponja limpia en su lugar?)





No tiene caso actuar a la defensiva. La solución es contratar limpiadores profesionales de primera. Transmita cualquier retroalimentación negativa de los huéspedes a sus limpiadores para que ellos mejoren con el tiempo.





Precios basados en la demanda

Dependiendo de dónde esté su casa, la demanda podría ser más alta en ciertas épocas del año. Si espera obtener una ganancia, querrá establecer precios más altos durante la temporada alta, y reducirlos en temporada baja.





Pero cambiar constantemente los precios en su descripción puede ser abrumador.





Reciba a quien usted quiera

El año pasado, Airbnb introdujo una política antidiscriminatoria que instaba a dar la bienvenida a los huéspedes sin importar su raza, religión, orientación sexual, género y edad. Pero eso no significa que usted deba dejar entrar a cualquiera a su casa.





Los anfitriones se reservan el derecho a decidir qué tipos de grupos les gustaría albergar. Para mi propiedad, la ley local prohíbe las fiestas ruidosas después de las 10 de la noche. Cuando los huéspedes solicitan la casa, les pregunto el propósito de la visita y les pido que lean y acepten mis reglas para la casa. Me inclino menos por aceptar a un grupo de estudiantes universitarios que esperan hacer una fiesta que a una familia que planea unas vacaciones de invierno.





Cierto examen previo está permitido por la política de no discriminación de Airbnb, la cual dice que los anfitriones pueden rechazar alquilar con base en factores que no estén prohibidos por la ley; así que mi rechazo a quienes planean celebrar fiestas ruidosas encaja perfectamente.





Otro punto importante es describir su propiedad dependiendo de lo que los huéspedes quieren. Ribbers titula su descripción como "Escape para parejas". La mía, destinada a atraer a familias en viajes de esquí, anuncia la proximidad de la casa a pistas de esquiar.





Registre todo

Documente todo lo valioso en su casa. Saque fotos. En caso de cualquier daño, Airbnb las pedirá, de antes y después, para probar que los huéspedes causaron el daño.





Con José, después de que un representante de Airbnb sacó al grupo por violar mis reglas de la casa, encontré una gran rotura en la mesada de mi cocina. Después de enviar a Airbnb la foto que lo probaba, un representante de la compañía concluyó que no era razonable dejarme conservar el depósito de seguridad de José porque "no hay forma de documentar si la rotura en la encimera estaba ahí antes o después de que este huésped hizo uso de la propiedad".





Airbnb aceptó cobrar a José por los huéspedes adicionales, pero solo por aquellos que mis vecinos pudieron fotografiar.





En mis conversaciones con José, él insistió en que no hizo nada malo y que yo rompí el contrato expulsando a su grupo de la casa. Ninguno de nosotros pudo dejar una reseña sobre el otro porque su reserva fue anulada.

Fuente: