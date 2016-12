Paros en Disco, Devoto y Géant podrán repetirse el 30 y 31

En el sector supermercados la firma del convenio salarial llegó esta semana después de una negociación ardua, que generó que el propio ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se involucrara personalmente para alcanzar un acuerdo. Después de muchas idas y vueltas, el objetivo se alcanzó el miércoles de noche. A la mañana siguiente, con el convenio todavía fresco, en las carteleras de los locales de Grupo Disco apareció un aviso que llamaba a parar este 24 de diciembre, uno de los días de mayor actividad comercial en todo el año.

Si las negociaciones entre las partes no llegan a buen puerto, está sobre la mesa repetir la medida los días 30 y 31.

Grupo Disco –que opera bajo las marcas Disco, Devoto y Géant– es una de las cadenas de supermercados más importante de Uruguay. Tiene 56 locales distribuidos por todo el país y emplea a alrededor de 7.000 personas.

En la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) afirman que la medida no está relacionado con el resultado de la negociación colectiva. Fuentes de la Asociación de Supermercados (ASU), en tanto, entienden que se trata de una reacción ante un acuerdo que no conformó del todo a una parte del sindicato.

El dirigente sindical Favio Riverón rechazó este planteo. "Eso es totalmente falso", dijo.

Por su parte, Carlos Baiz, otro de los dirigentes de Fuecys, también negó que el paro esté vinculado a lo que pasó en el ámbito del Consejo de Salarios. "Son temas totalmente separados", afirmó.

La razón detrás del paro de este sábado es que la empresa decidió modificar los horarios de cierre de manera "compulsiva", dijo Riverón. Dado que esos días son de mucha actividad comercial, las cadenas deciden extender la cantidad de horas que están abiertas, lo que provoca que algunos trabajadores se vean obligados a cambiar su horario de salida. El sindicato entiende que eso tendría que ser voluntario, y así se lo ha planteado a Grupo Disco en años anteriores, cuando tuvo lugar la misma discusión.

En algunos casos, ejemplificó Riverón, se mantiene abierto al público el supermercado hasta la medianoche.

Según el dirigente, esa situación se está denunciando desde noviembre, pero la empresa "no ha dado soluciones".

En tanto, Baiz dijo que la compañía no estaba dispuesta a establecer una negociación bipartita con su sindicato hasta que no se firmara el convenio del sector. Eso, agregó, explica por qué el sindicato tomó la decisión tan próximo a la firma del acuerdo.

Este jueves hubo un encuentro en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo (MTSS), pero no fue fructífero. "La empresa no quiere dialogar", dijo Baiz, y agregó que el sindicato sí quería arribar a una "solución" y de esa manera no llevar adelante el paro. "No queremos agarrar de rehén a la población", enfatizó.

El Observador se comunicó con Grupo Disco. La empresa se limitó a decir que sus locales permanecerán abiertos al público durante la jornada.

El sindicato aspira a que una reunión pautada para el lunes logre destrabar el conflicto y no se gatille la medida prevista para el 30 y el 31.

Convenio

En relación al acuerdo salarial firmado el miércoles, Baiz dijo que "no es el convenio" que hubiese querido firmar.

"Era lo que teníamos y necesitábamos sacar un convenio", complementó. Pese a eso, admitió que se trata de un "avance" respecto al anterior.

En los últimos días, el dolor de cabeza más grande para las partes era una cláusula de paz que incluía la imposibilidad de realizar cualquier medida sindical hasta marzo del año que viene, lo que Fuecys rechazó. Finalmente, este punto no estuvo en el texto que se firmó el miércoles.

El acuerdo es por dos años, desde el 1º de julio de 2016 al 30 de junio de 2018 e incluye ajustes semestrales nominales.

