Pequeño repunte en licitación de lácteos de Fonterra

El mercado de productos lácteos registró una leve recuperación en la licitación efectuada por Fonterra en esta jornada en Nueva Zelanda, marcando un aumento del 1,7% el promedio del indicador global de los negocios, que se ubicó en US$ 3.101 la tonelada.

La leche en polvo entera cotizó a US$ 2.855 con un incremento del 2,9%, mientras que la leche en polvo descremada tuvo un precio de US$ 1.948 con una suba de 10,1%.

Por su parte la manteca cotizó a US$ 4.930 la tonelada con un incremento de US$ 4,9%, el queso cheddar se pagó a US$ 3.406, con suba del 1% y la caseína a US$ 5.927 con un aumento de 3,6%.

