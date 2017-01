PIT-CNT echa en cara a Vázquez las promesas aún incumplidas

En su informe de cierre del año 2016 y perspectivas para 2017 el Instituto Cuesta Duarte lamentó que "el único camino viable" para romper "el estancamiento" de la economía sea la inversión de la pastera extranjera UPM, una obra que, en los hechos, aún no fue confirmada.

Dilema presupuestal

Según los técnicos, para cumplir con el compromiso presupuestal, solo el gasto en educación debería aumentar casi tres veces más en lo que resta de la administración que lo que aumentó entre 2016 y 2017.

Caída de pobreza y desigualdad están estancados

De cara a un año que tendrá como centro político el debate de una especial Rendición de Cuentas con alcance presupuestal, el PIT-CNT ya prepara su lucha con demandas de inversión pública, y la sazona con advertencias y críticas hacia el gobierno.Es así que la central sindical reclamó mediante un informe del Instituto Cuesta Duarte, su órgano de apoyo técnico, por el retraso del millonario plan de obras prometido por el presidente Tabaré Vázquez en 2015, del cual exigió su "reactivación".Además, desde el movimiento obrero se advirtió que, de no haber cambios tributarios, también serán incumplidos los objetivos programáticos en materia social y de infraestructura planteados en el programa de gobierno del Frente Amplio Los trabajadores demandaron al gobierno un "impulso" al plan de obras públicas para dinamizar la economía y cambios tributarios que permitan cumplir, entre otros objetivos, la inversión de 6% del Producto Interno Bruto (PIB) prometida para la enseñanza."En la ley presupuestal se anunció una inversión pública para el quinquenio de US$12.400 millones (US$8 mil con recursos presupuestales y US$4.400 por asociaciones con privados). Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado la parte de inversión pública propiamente y se asume como enlentecidas las que se harían por asociación con privados", aseguraron los técnicos que asesoran al PIT-CNT . "Para lograr una reactivación más duradera para el año entrante es necesario reactivar la inversión pública, poniendo en marcha el plan de inversiones propuesto por el gobierno", insistieron.El hecho de que sea el capital foráneo de UPM, y no la inversión pública, la que aliente el eventual crecimiento también fue cuestionado por el movimiento obrero. "Si bien hubiera sido deseable que la reactivación económica viniera no sólo de la inversión extranjera, hoy parece ser el único camino viable para la actual conducción económica", se observa en el documento.El PIT-CNT advirtió además acerca de las dificultades que enfrentará el Poder Ejecutivo para reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo cumplir con los compromisos de campaña. Los trabajadores recordaron que los aumentos dispuestos hasta ahora en el período fueron "muy bajos" y advirtieron que en los tres años restantes los incrementos deberán ser "ser sensiblemente más importantes"."En las perspectivas de 2017 hay que tener en cuenta el dilema presupuestal que se presentará ya que de no mediar cambios tributarios, no parece viable cumplir con todos los compromisos programáticos asumidos en inversión pública y gasto social, y alcanzar además la meta propuesta en materia de déficit fiscal", concluyó el documento.En su balance del 2016 y perspectivas para este año, el Instituto Cuesta Duarte remarcó el estancamiento de la reducción de la pobreza y la desigualdad. El documento sostuvo que la caída de la pobreza se frenó en 2015 y que "el estancamiento en términos distributivos ya lleva entre 3 y 4 años"."La perspectiva para este año y el que viene no parece muy alentadora en ninguno de los indicadores analizados. Lejos de jugar un rol protagónico, tanto las políticas sociales como la política salarial, de fuerte incidencia en estas dimensiones, aparecen supeditadas a otros objetivos como el control de la inflación y la situación fiscal, que si bien son importantes deberían articularse equilibradamente para no sólo no retroceder sino revertir el estancamiento alcanzado en materia social", sostuvo el órgano asesor del movimiento.