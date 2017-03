PIT-CNT se defiende y dice que no tiene "nada que ver" con indagado por Plan de Vivienda Sindical

El PIT-CNT convocó una conferencia para referirse al vínculo entre la central obrera y el juicio por estafa del Plan de Vivienda Sindical. En el encuentro, el secretario general, Marcelo Abdala, explicó que era importante ''aclarar falsedades'' que aparecieron en la prensa y que el hombre involucrado -y para el cual el fiscal del caso pidió su procesamiento- no es dirigente sindical.

En varias oportunidades, Abdala reiteró que el indagado no tenía relación alguna con el PIT-CNT. ''No está afiliado, no tiene ningún vínculo con el movimiento sindical y, menos aún, es un dirigente sindical. ''Esa afirmación, que circuló en los medios, es falsa''.

En esta línea, contó que desde que inició el juicio en 2014, el PIT-CNT se puso a disposición de la Justicia y que ofreció lo que ''estaba al alcance'' para ayudar pero que ''ni siquiera'' fueron convocados a declarar.

La estafa del plan, detalló Abdala, ''se remite a dos empresarios, uno fue al que se le pidió el procesamiento y el otro falleció''.

Al explicar cómo el PIT-CNT se vinculó con los empresarios, contó que ellos fueron quienes se contactaron con la central sindical con el mensaje de que estaban preparados para construir las viviendas. Entonces, ''la comisión de viviendas les dijo que si ofrecían un precio razonable iba a haber trabajadores interesados en ocupar las viviendas'', agregó el dirigente de la central.



Sin embargo, el presidente de la central, Fernando Pereira, aseguró que ''en los 30 años'' que lleva en el PIT-CNT, no vio a ninguno de los dos empresarios.

Por otro lado, Abdala aseguró que si los trabajadores aceptaron el trabajo que le ofrecieron los empresarios sin consultar a la central, no podían hacer nada y no tienen ''nada que ver''.

''Sin llamarme a mí, la central no se puede hacer cargo de lo que puedan decir uno u otros'', ''está claro que quien representa al PIT-CNT son los miembros de la dirección'', dijo el sindicalista.

'La central no tiene nada que ver y es la primera que aparece en los titulares'', subrayó Abdala.

En cuanto a las medidas que se tomarán, Pereira dijo que ni bien se sepa el fallo de la Justicia verán contra quién se tomarán acciones aunque ''no se trata de dinamitar'' nada.

Además, Pereira explicó que están analizando en qué momento exigir responsabilidad porque 'hay mucho damnificado''. ''El resultado de esta campaña en nuestra contra es que miles de trabajadores que podrían haber resuelto el problema de su vivienda, no la resolvieron''.

Funcionamiento del Plan de Vivienda Sindical

En cuanto al programa, Abdala señaló que a pesar de las dificultades sigue ''vivito y coleando''. Desde que se constituyó la Federación de Cooperativas de Viviendas Sindical, el plan no está ''directamente adentro de la vida del PIT-CNT'' pero se sigue de cerca. Según el sindicalista, hay 246 cooperativas en funcionamiento de las cuales 27 están en proceso de construcción.

Este año se van a empezar a edificar 16 cooperativas más y hay, a su vez, 129 que tienen el préstamo adjudicado, "lo que implica que 4.500 familias'' van a beneficiarse, dijo el dirigente.

Fuente: