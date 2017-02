Plantean que el Ministerio del Interior refuerce el control de armas de fuego

El diputado frenteamplista Felipe Carballo (Lista 711) planteará al Ministerio del Interior que apriete los controles sobre el porte de armas de fuego ya que, entre otras cosas, son utilizadas para cometer los feminicidios.

El legislador sostuvo que en la gran mayoría de los delitos, e incluso en los suicidios, hay un denominador común que es la utilización de armas de fuego.

Dijo que en materia de regulación de armas se ha avanzado bastante pero no es suficiente ya que la ley votada por el Frente Amplio "no propone ningún tipo de operativo de incautación de armas de fuego en situación irregular como medida de prevención, antes de que estas puedan ser usadas en actos delictivos o de autoeliminación".

"Debemos sacar las armas de fuego de circulación una y mil veces, tantas como sea necesario. Es uno de los aportes que debemos considerar en la lucha frontal e integral a estos grandes problemas. Estamos completamente seguros que ejerciendo el control de las armas, mediante el desarme civil, contribuiremos y mucho, en esta lucha. Desde el ámbito legislativo debemos instalar el debate sobre el tema de las armas y definir qué postura tenemos como sociedad al respecto", sostuvo Carballo.

Señaló, en ese sentido, que hará llegar al Ministerio del Interior su preocupación para que ponga mayor énfasis en el control de las armas que son portadas ilegalmente y que son usadas, entre otras cosas, para cometer feminicidios.

Apurar el proyecto

Carballo dijo que la creación del delito de feminicidio no alcanza para solucionar el problema de la violencia doméstica y consideró que el Parlamento debe apurar la aprobación a la ley de violencia de género que está a consideración del Poder Legislativo desde abril del año pasado.

"La cantidad de feminicidios ha aumentado y no podemos mirar para otro lado. El Estado debe hacerse cargo de su responsabilidad buscando herramientas que den señales claras de que existe un abordaje serio del tema. Sabemos que el aumento de las penas no reduce las cifras de los delitos y que el delito de homicidio muy especialmente agravado ya existe a los efectos de aumentar la punidad de aquellos que asesinan a sus parejas o exparejas, pero no podemos permanecer estáticos ante este aumento de asesinatos de jóvenes mujeres por el simple hecho de su condición de ser mujer. Esto nos impulsa a enviar un fuerte mensaje político, como es la creación de la a figura penal de feminicidio", dijo Carballo a El Observador.

El parlamentario entendió fundamental agilizar el proceso de estudio de la Ley Integral de Violencia de Género "no solamente por la herramienta de la ley en sí, sino por el conocimiento del tema que el estudio de la misma va a generar en el ámbito legislativo, lo que enriquecerá además el debate político en todos sus niveles".

Carballo consideró que "más allá de algunas fallas que el propio sistema comete en muchos casos y que deben ser monitoreadas muy de cerca", el Ministerio del Interior puede hacer "muy poco en algunos casos y en la mayoría nada" para prevenir o combatir el feminicidio que ocurre intramuros.

"El feminicidio, al igual que otros tantos y graves delitos, ocurre generalmente puertas adentro. Esto hace muy difícil la recolección de pruebas para que la policía pueda presentar a la Justicia. En los casos de amenazas, violencia psicológica e incluso física que no deja rastros visibles y que los médicos forenses no pueden constatar o relacionar con los hechos denunciados, las pruebas aparecen recién cuando el delito de lesiones ya se cometió o cuando el feminicicidio ya se llevo la vida de otra mujer", señaló.

Por último, advirtió: "se podrán tener las mejores leyes, las penas más duras y los mejores programas de educación, pero si en la cotidianidad no se identifican las actitudes violentas y desiguales, propias de la sociedad capitalista y patriarcal en las que nos hemos formado, tengo la convicción de que poco podremos avanzar".

Fuente: