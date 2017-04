Podcasts, una alternativa sonora que se ganó su lugar

Todavía no han tenido su boom, pero de a poco, los podcasts se van ganando su espacio en los oídos uruguayos, y se consolidan como una opción válida y diversa para el público. La oferta se ha incrementado, y de a poco se va venciendo su gran debilidad, que es la falta de costumbre de parte de un público aún apegado a la radio tradicional, pero que de a poco se va acercando al contenido on demand.





broadcast (emisión en medios masivos de que alcanzan millones de reproducciones, y se ha asentado en la región, con Argentina como uno de los polos de producción más destacados. Ahora comenzó su ascenso en Uruguay. El término podcast viene de la combinación de(emisión en medios masivos de comunicación ) y iPod, ya que ese fue el aparato en el que se presentaron las primeras versiones del formato, que está a medio camino entre el programa de radio, el blog y el relato auditivo. El formato ha logrado una alta popularidad en Estados Unidos, con programas como el periodístico policial Serial que alcanzan millones de reproducciones, y se ha asentado en la región, con Argentina como uno de los polos de producción más destacados. Ahora comenzó su ascenso en Uruguay.





Novedades y veteranos

Sonido Bragueta



Sonido Bragueta, un proyecto binacional conducido por el escritor y conductor uruguayo Ignacio Alcuri, y el dibujante argentino Gustavo Sala. Durante una hora comparten relatos e historias, improvisadas en su mayoría, y que son la continuación del trabajo previo entre ambos, que se remonta a un show en vivo que llevaba el mismo nombre, y a un cómic publicado por ambos en 2016. Una de las incorporaciones más recientes al creciente panorama podcastero uruguayo es, un proyecto binacional conducido por el escritor y conductor uruguayo Ignacio Alcuri, y el dibujante argentino Gustavo Sala. Durante una hora comparten relatos e historias, improvisadas en su mayoría, y que son la continuación del trabajo previo entre ambos, que se remonta a un show en vivo que llevaba el mismo nombre, y a un cómic publicado por ambos en 2016.





"No consumo mucho podcast, no porque sean de mala calidad, sino porque para mí requieren atención. Es gente hablando, y la tengo que escuchar. Sala recomendó el formato porque a él mientras dibuja le gusta escuchar", contó Alcuri, que considera que "si la radio es compañía, esto es compañía on demand", y destacó que su cualidad de artesanal y personal es tanto una ventaja como una desventaja para el formato.





. "Al principio no sabían que se llamaban podcast", recordó. Lo que surgió como un demo de un programa radial se convirtió en un proyecto online, que "encontró su público", aunque eso está determinado por la "constancia" con la que se publican los episodios, según Medina. Desde hace ocho años, Federico Medina está al frente del podcast de música El triángulo obtuso . "Al principio no sabían que se llamaban podcast", recordó. Lo que surgió como un demo de un programa radial se convirtió en un proyecto online, que "encontró su público", aunque eso está determinado por la "constancia" con la que se publican los episodios, según Medina.





En los últimos dos años, y en particular durante los 12 meses más recientes, el creador de El triángulo obtuso ha notado un crecimiento en los proyectos de este tipo que surgen en Uruguay, gracias a que "cualquiera puede probar".





Sin embargo, marcó como desventaja que quien se embarca en una idea de este tipo tiene que "hacer casi todo", aunque con una "mayor libertad".





Intimidad e independencia





Alcuri comparó el podcast con la radio, medio en el que también trabajó como parte del programa de humor Los informantes en Universal. "La radio es más difícil por lo comercial, acá es más barato y podés arriesgar más, es una alternativa para varios".

Ser independiente, estimó Medina, hace que haya cosas para mejorar, pero a su vez les da más originalidad a las propuestas. "Son cosas distintas, suelen ser productos personales, que en radio de aire no hay, y esa es su gran virtud. Tanto con tus cosas como con los entrevistados, hay una intimidad que en radio no es tan habitual".





MVD No como el más destacado. Ese factor es otro de los atractivos para los creadores, entre los que se cuenta el periodista Miguel Ángel Dobrich, quien desde hace un año y medio gestiona diversos podcast , concomo el más destacado.





Se trata de un ciclo de entrevistas, que ya ha llegado a 45 mil escuchas, y que Dobrich describió a El Observador en noviembre como algo "muy placentero". A modo de comparación, el programa más escuchado de la radio de aire local, Aquí está su disco, alcanzaba los 68 mil oyentes según la medición del Buró de Radios del Uruguay de octubre de 2015.





MVD No mis invitados tienen tiempo para articular sus ideas (y sus dudas)"explica Dobrich sobre su programa. "Los medios tradicionales van por la cita, las negritas y el sound bite; el podcast me permite ir por lo contrario: por la conversación. Enmis invitados tienen tiempo para articular sus ideas (y sus dudas)"explica Dobrich sobre su programa.





Esa intimidad y su condición de productos "de nicho" es resaltada y destacada también por Nikolas Urruzmendi, director de Appleboy Productions





La empresa se inició como una productora audiovisual, con contenidos pensados para YouTube, pero en 2015 Urruzmendi decidió incursionar también en la realización de podcasts, un formato que conoció durante un período de trabajo en Estados Unidos.





Ahora, la compañía tiene tres programas: el ciclo de entrevistas a emprendedores Niko presenta, el podcast de cine Gordos de tanto pop y Caminos, que se inició en marzo y trata sobre historias de viajes. Los tres se graban en la incubadora Ingenio, y en el equipo de trabajo participan cuatro personas, que graban un episodio por semana de cada uno.





Desafío monetario

Appleboy productions Nikolas Urruzmendi y parte del equipo de trabajo de Appleboy, responsables de tres podcasts.



El gran desafío de los podcasts uruguayos es generar rentabilidad para incrementar su promoción y también atraer auspiciantes. Por el momento la mayoría trabaja sin remuneración.





Con la obtención de espónsores y la búsqueda de mayor financiamiento, Appleboy busca desarrollar nuevos proyectos y expandirse, incluso con el desarrollo de contenido patrocinado, a la vez que generar un ambiente de apoyo para nuevos productos.





"Las redes sociales hacen que sea más fácil promocionar, tanto con posteos como pagando para promocionarlo, que es una inversión", acotó Medina, quien ve que la rentabilidad en el futuro es más probable porque el público también se está acostumbrando al formato. "Las radios de aire también van para el lado on demand, porque van atrás de la gente", comentó.





Futuro luminoso

"Capaz que nunca explota, capaz que sí. Nosotros nos subimos al carro un poco antes para decirles a los que vengan después que ellos son los subidos al carro", estimó con un toque de humor Ignacio Alcuri, pero reconoció que la facilidad de salir al aire, y el impulso del boca a boca (algo que también destaca Urruzmendi) ayudan a masificar un formato que aún no se ha popularizado.





"Uruguay está en una etapa de evangelización", marcó el director de Appleboy, en un contexto de crecimiento global de la audiencia, aunque aclaró que 2017 marca un salto adelante. Los podcasts de Appleboy han logrado una buena difusión, acumulan 20 mil descargas mensuales en iTunes, en crecimiento constante y, según Urruzmendi, es "muy difícil que baje y la gente se desuscriba".



Podcasts uruguayos destacados

Podcasts



MVD No Entrevistas a cargo de Miguel Ángel Dobrich. Puede escucharse en dobcast.uy y en Claro Música.





El triángulo obtuso Podcast musical que incluye entrevistas y presentaciones en vivo. Disponible en trianguloobtuso.com





Gordos de tanto pop Críticas cinematográficas (con y sin spoilers), en programas de una hora. Disponible en appleboyproductions.





Sonido Bragueta Humor, improvisación e historias en este proyecto de Ignacio Alcuri y Gustavo Sala. Disponible en Mixcloud

