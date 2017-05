Policía investiga muerte de hermana de jueza penal en San José

Dos hombres en una moto asesinaron de un balazo a Susana Odriozola, alguacil de la ciudad de San José y hermana de la jueza penal de Montevideo María Noel Odriozola. Según informó el portal San José Ahora , los hombres se le acercaron cuando llegaba a la puerta de su casa y le dispararon. La Policía entiende que la mujer opuso alguna resistencia ante los delincuentes.El jefe de Policía de San José, William Martínez, dijo a El Observador que, por el momento, no hay detenidos por este crimen y se "siguen todas las líneas de investigación para establecer el móvil y las circunstancias" del acto que acabó con la vida de Odriozola. Bien podría tratarse de un intento de rapiña , si bien la mujer tenía una cartera con dinero cuando fue encontrada. Odriozola falleció minutos después."Estamos utilizando todos nuestros recursos humanos y tecnológicos de Jefatura y estamos coordinando con unidades de la Policía Nacional", señaló Martínez.Los funcionarios policiales no hallaron testigos del hecho.

La Policía ordenó el cierre de los límites departamentales, ya que presumen que los delincuentes no vivían en San José. "Creo que en nuestra ciudad no hay elementos dentro del delito capaces de cometer algo así, pero no se puede descartar nada", agregó Martínez.Para el próximo lunes está convocada una marcha por el asesinato de la alguacil a las 18 horas en la Plaza de los Treinta y Tres, la principal de la ciudad de San José de Mayo.

"Todos somos esas familias que lloran víctimas de inseguridad. Sin colores, marchamos por Justicia", dice la convocatoria que se realiza a través de Facebook.