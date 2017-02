"Por el bien de la sociedad necesitamos que se respete y valore la labor del productor"

La ficha

Una gran responsabilidad, porque es una de las gremiales más importantes en el departamento y en el país, y de las más antiguas, pues tiene 117 años. Es un motivo de orgullo para uno como productor llegar a presidir esta gremial. Es una enorme satisfacción. Y es un honor que hay que defenderlo día a día. Yo tenía dos años como directivo y cuando se mencionó mi nombre para presidente la gente me apoyó mucho, la familia, los amigos, los compañeros de la directiva y los socios me respaldaron. Algo que tengo claro es que la institución no la maneja el presidente, la maneja un equipo, hay funcionarios y acá están las puertas abiertas para todos los socios. Y la voz del presidente vale lo mismo que la de cualquiera de los 22 directivos.En general, pasando por un momento difícil, de alto endeudamiento, y lo veo en la lechería, en la ganadería y en la agricultura. El sector lechero tal vez es hoy el más complejo y, en el caso de San José, es un rubro de alto impacto. Hay mucha lechería, desde productores remitentes de leche a las industrias hasta queseros; gente que hace muy bien las cosas en un departamento con muchos pequeños productores, donde la adversidad se nota más. Vemos desánimo en los productores, el horizonte que se avizora no es bueno. Entendemos, y está probado, que dependemos totalmente de los precios internacionales, porque por parte de nuestro gobierno no se ve ningún achique para bajar los costos. Hace poco exportábamos la leche a US$ 5.000 la tonelada, de golpe cayó a menos de US$ 3.000 y ahora algo se recuperó, pero no totalmente y no se ha notado en los precios que recibimos. Al mismo tiempo los costos de producción que se dispararon siguen creciendo, y no solo insumos, hablo de tarifas públicas, energía eléctrica, combustible. En un momento sensible hubo otra suba, hace un mes, y muy importante. El gobierno debería darle una mano al sector, si eso pasa enseguida habrá un efecto positivo en toda la sociedad. El sector no quiere que se le regale nada, lo que precisa es oxígeno para cumplir con las obligaciones inmediatas y cuando todo mejore cumplir como ya se ha hecho. Se habla de una cifra de US$ 100 millones para cubrir deudas de corto plazo, para zafar del mal momento y que la máquina no deba parar.Eso sigue adelante, no se puede parar por más que la cosa esté brava. El laboratorio está trabajando muy bien, es de avanzada y durante la exposición pasada cumplió 20 años. Es un servicio valioso porque los productores envían muestras para análisis de leche, de composición y recuento bacteriano y de células, y de esos laboratorios hay dos en el país: el de Colaveco y el nuestro. En materia de exposiciones, la de San José es muy trascendente, estamos al nivel de la del Prado, en las dos últimas incluso tuvimos más ganado lechero que el que hubo en la Expo Prado.Es verdad. Me gustaría destacar que hay una apuesta que se inició en el período pasado, con la presidencia de Pilar Camy, la de acercarnos más a los productores. En dos oportunidades pudimos salir a sesionar afuera de la Rural de San José, en las localidades Mundo Azul y Colonia América. Lo vamos a incentivar, lo haremos más, queremos que ese productor pequeño que está lejos y no puede salir mucho de su campo a hablar a una gremial se sienta más acompañado, nos conozca, haga propuestas y sepa en qué estamos trabajando y por qué. Son sesiones que queremos hacer en cualquier lugar, en una gremial amiga, en un club o en un galpón igual y la idea es llegarle más al socio y a los productores que no son socios porque nos importan todas las familias del campo. Hay otras ideas, pero esa es una muy importante.Ese es otro tema fundamental en el que estamos trabajando. Por ejemplo lo estamos haciendo con Educampo. Hay que acortar la brecha que existe y una buena manera es concientizar a la gente de la ciudad sobre el valor de lo que se hace en el campo. A veces por desconocimiento de ciertos temas no se respeta al productor en la forma debida. Por el bien de la sociedad necesitamos que se respete y valore la labor del productor. A veces se cataloga mal al productor. Por ejemplo, cuando se subió el precio de la leche fluida la mayoría pensó que ese $ 1,40 iba derecho al productor y en realidad le llegaron $ 0,08. No solo queremos que se sepa que se precisa un ajuste, queremos que se sepa por qué, por ejemplo el costo productivo que tiene un litro de leche. Hoy el promedio de los productores por litro reciben menos de $ 9, y eso no alcanza.Creciendo, mejorando, más allá de la extensión que pueda hacer la gremial crece por los valores de la raza y lo que aporta a la lechería nacional, como raza pura o en cruzamientos que se usan cada vez más. Sus aportes en sólidos, la sanidad, el tamaño, la fertilidad, lo que convierte de pasto a dinero que es lo que debe mirar el productor, es algo muy eficiente. Es una raza que se está usando mucho más en el tambo Holando, la cruza da muy buenos resultados en nuestros campos. Incluso nos hemos reunido con la gremial de criadores de Holando por temas que tenemos en conjunto. Queremos mejorar aún más el registro que tenemos y para eso vamos a tomar todo lo bueno que hace el Holando.Nació el 2 de setiembre de 1971, en Montevideo.Está casado con Mariana Suárez y tienen dos hijos, Franco (15 años) y Sofía (13).Productor en la zona Mundo Azul, al norte de San José.Vicepresidente de la Sociedad de Criadores de Jersey, tesorero de la Cooperativa CAMAZ y directivo de la Mesa nacional de Colonos.Hincha de Peñarol.