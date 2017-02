Por inestabilidad, analista insta a aprovechar buenos precios agrícolas

Fuente:

Ante la inestabilidad geopolítica actual, el consultor argentino Diego de la Puente, director de Nóvitas, recomendó aprovechar cualquier suba de precios para vender granos y cubrirse en el mercado de opciones.Dijo que uno de los grandes objetivos del gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump , es combatir a China , y está latente la posibilidad de bloquearlo comercialmente como otrora se hizo con Cuba y Rusia."Trump no tiene filtro y el único límite se lo puede poner el Congreso de Estados Unidos, pero él es alguien que está acostumbrado a presionar", dijo De la Puente en una charla organizada por la empresa MegaAgro y realizada el lunes pasado en el hotel de campo La Baguala, ubicado al oeste del departamento de Montevideo.Si bien China tiene casi 50% de los bonos del tesoro que Estados Unidos vendió en el mercado, eso no parece frenar a Trump, quien comunica todas sus acciones y opiniones a través de Twitter y sabe que el talón de Aquiles del país asiático son los alimentos."En este contexto, si tengo soja vendo, porque la situación es de gran inestabilidad. Además hay que comprar call. Lo recomendable es hacerlo 50% en Chicago y 50% en Argentina, donde en breve se fusionarán el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba) y Rosario Futures Exchange (Rofex). Considerando que Trump va por todo, el mercado de Chicago se puede hacer pelota de un día para el otro y es importante cubrirse", alertó el analista.Pero China se fue preparando para todo esto, incluso antes de que Trump ganara las elecciones. Empresas estatales chinas no paran de comprar empresas multinacionales, como Nidera y Syngenta, para convertirse en el trader de granos más grande del mundo. China además aumenta sus préstamos a los países de América Latina y este momento es clave para negociar con el país asiático, porque está necesitando sumar aliados.