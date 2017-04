¿Por qué hay una dictadura en Venezuela?

Sin separación de poderes

A diferencia de Uruguay, en Venezuela existen cinco poderes; los tres tadicionales más el Poder Electoral (que funciona solo en tiempo de elecciones) y el Poder Moral (que es el pueblo sin ningún peso específico). El Poder Ejecutivo venía extendiendo sus brazos desde hace un tiempo para dominar todos los poderes del Estado. En apariencia esos cinco poderes funcionaban de manera independiente. Pero en los hechos el gobierno tenía control de todo, incluso del Poder Legislativo al que le obstaculizaban su funcionamiento.

Con esas tres bancas vacías el chavismo impulsó desde el Ejecutivo y la Justicia el argumento de que la Asamblea Nacional no cumplía con sus funciones y terminó por anular las competencias del Parlamento para pasarlas a la órbita de la Justicia. De esta forma, Maduro liquidó el status quo que le permitía seguir funcionando como una dictadura con apariencia de democracia . Aunque hacía tiempo que el trabajo del Legislativo estaba coartado por la Justicia chiavista.

La anulación de las competencias de la Asamblea Nacional y el traspaso de estas al Tribunal Supremo de Justicia, así como la asunción de poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil por parte de Nicolás Maduro no están previstas en la Constitución de Venezuela. No hay ningún tipo de fundamento legal que permita que la Justicia intervenga al Poder Legislativo de esa manera, ni que se le quite inmunidad a los diputados.