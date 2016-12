Precios estables para la reposición en la feria de Cuchilla de Silvera

Se obtuvieron buenos precios por los ganados de reposición y corderos en el primer remate feria del mes de diciembre en el local Cuchilla de Silvera, en Lavalleja. La actividad quincenal organizada por el escritorio Juan Carlos Martinez SA se concretó con ventas muy rápidas.

Los precios de la reposición se mantuvieron estables, no sufrieron el efecto de las bajas en el mercado de haciendas para faena. En la oportunidad se comercializaron 882 vacunos, 1.562 lanares, 12 toros Angus negros y colorados y ocho yeguarizos.

Los precios mínimos y máximos de cada categoría fueron: terneros US$ 262 y US$ 445; novillos de 1 a 2 años US$ 372 y US$ 470; novillos de 2 a 3 años US$ 450 y US$ 512; novillos gordos y adelantados US$ 652 y US$ 710; vacas gordas US$ 495 y US$ 670; vacas en estado adelantado US$ 458 y US$ 480; vacas de invernar US$ 350 y US$ 445; piezas de cría US$ 265 y US$ 320; vaquillonas para entorar US$ 370 y US$ 400; vaquillonas de 1 a 2 años US$ 270 y US$ 325; y terneras US$ 220 y US$ 300.

Los ovinos: corderos gordos US$ 49 y US$ 72; corderos para el campo US$ 30 y US$ 42; capones US$ 52 y US$ 57; y ovejas US$ 40 y US$ 54. Yeguarizos US$ 280 y US$ 420.

Este año el clima en la región este del país favoreció a la ganadería. Hay buena disponibilidad de forraje, producto de las lluvias registradas en las últimas semanas.

