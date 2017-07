Primaria dictará clases de programación con computadoras

Los niños de quinto y sexto año de unas 50 escuelas distribuidas en todo el país comenzarán a recibir este semestre clases de programación y pensamiento computacional. Se trata de un plan piloto ideado por el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) y el Plan Ceibal, con el objetivo de innovar en las prácticas educativas y potenciar el pensamiento lógico matemático, la creatividad, la innovación y la resolución de problemas, informó a El Observador la directora general del CEIP, Irupé Buzzetti.

Las 50 escuelas seleccionadas para incursionar en la iniciativa trabajan bajo la modalidad de tiempo completo y tiempo extendido y forman parte de la Red Global de Aprendizajes que integra ANEP. Buzzetti manifestó que la idea es evaluar hasta fin de año cómo se "enganchan" los alumnos. En caso de que se observen resultados positivos, el plan piloto se irá extendiendo a las demás escuelas. El próximo paso en la concreción de este proyecto será dado el próximo 4 de agosto.

Ese día los inspectores y los directores de las 50 escuelas seleccionadas están convocados a una reunión, donde se les contará sobre la iniciativa y se les darán pautas sobre el pensamiento computacional.

Tendencia mundial

Los niños tendrán clases de programación a través de videoconferencia con profesores remotos, que contarán con el apoyo del maestro del grupo en el aula. Con un sistema similar se dictan clases de inglés en muchas escuelas.

Según el documento Proyecto Pensamiento Computacional, elaborado por el Plan Ceibal y al que tuvo acceso El Observador, los alumnos tendrán una hora semanal de clase con el profesor remoto y otra hora más solamente con el maestro para aplicar lo aprendido en ejercicios prácticos y resolución de problemas concretos relacionados con lo aprendido en otras materias.

"La idea es que un alumno de quinto año ya no solo busque información con la computadora, sino que empiece a construir conocimiento a partir de ella", agregó la directora del CEIP.

Por otra parte adelantó que, con este propósito, los maestros de los grupos seleccionados recibirán un curso de formación sobre pensamiento computacional, que estará a cargo del Ceibal. "El tema es cambiar las prácticas educativas para que hagan pensar a los chiquilines. El mundo camina hacia esta forma de pensamiento. Creemos que es una forma de que los chiquilines estén abiertos a reflexionar constantemente", expresó Buzzetti.

En este sentido, el documento del Plan Ceibal señala que la incorporación de pensamiento computacional en los procesos de aprendizajes en todas las edades y disciplinas es una tendencia a nivel internacional. El texto cita el caso del Reino Unido y la comunidad autónoma de Madrid.

La iniciativa genera expectativa en la ANEP. "A mí me tiene expectante porque creo que las prácticas educativas tienen que cambiar, los chiquilines son otros, ya no son como antes", dijo Buzzetti.













Preocupación

La función de la tecnología en el aula preocupa a expertos. Hace un mes, el directivo de Eduy21 Rento Opertti dijo a El Observador que si la educación no daba a los niños nuevas herramientas, en el futuro estos iban a ser seguidores de tecnología y no generadores de conocimiento para resolver problemas. Por su parte, el psicólogo de la Udelar Alejandro Maiche afirmó: "En el siglo XXI no bastará con saber usar la computadora, habrá que generar conocimiento con ella".





