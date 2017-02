Primeros indagados justificaron con boletas gastos de fiesta que costó US$ 370 mil

Facturas, boletas de compras y correos electrónicos fueron solo algunos de los documentos presentados este viernes en el juzgado de Crimen Organizado por el director de la agencia de publicidad La Diez y el de la organizadora de eventos Latin Design Events, los primeros indagados en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP.

La audiencia se centró en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, que tuvo un costo de unos US$ 360 mil y había sido cuestionada por los cuatro partidos de la oposición que denunciaron al ente ante la Justicia.

Durante unas cinco horas, los indagados se centraron en justificar ante la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco que el costo de la fiesta estaba dentro de lo previsto, teniendo en cuenta que una de las invitadas fue la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Según supo El Observador, el director de Latin Design Events manifestó en el juzgado que el fin de semana pasado había organizado una fiesta en Punta del Este "para menos invitados" y con un precio superior al de la planta de La Teja.

La denuncia por esa fiesta fue realizada en un primer momento durante la Comisión Investigadora del Senado centrada en la gestión de ANCAP entre el 2000 y el 2015, por el Partido Nacional, que tenía una factura del 30 de agosto de 2013 por un monto de unos US$ 360 mil.

Según dijo a la prensa el abogado Ignacio Durán, uno de los representantes del vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP Raúl Sendic, los indagados dejaron "bastante claro lo que fue la organización de la fiesta y los costos".

"Hay una explicación para todo. Facturas que avalan cada gasto, cada proveedor que se utilizó. Después quedará en el terreno personal considerar si es o no excesivo, pero hay una justificación para cada pregunta que se hizo", sostuvo el abogado, quien se encontraba en la audiencia por defender a Sendic, a pesar de que todavía no fue citado por la Justicia por el caso.

Durán sostuvo que se trata de una "denuncia netamente política", por lo que "no hay ningún tipo de delito". A su vez, destacó que cuando se realizó la fiesta por la planta de La Teja, aunque Sendic era el presidente de ANCAP, "no tuvo nada que ver con su organización". "Había mandos medios. (De las declaraciones) no surge que haya habido sobreprecios", subrayó.

Si bien el foco de la audiencia estuvo puesto en la fiesta, los gastos en publicidad también fueron consultados por la magistrada y el fiscal. Así como para el caso de la inauguración de la planta de La Teja, el director de La Diez y su defensa presentaron boletas para justificar que no hubo precios excesivos en los gastos en publicidad del organismo estatal.

La denuncia del senador nacionalista Álvaro Delgado indica que en los ejercicios 2013 y 2014 ANCAP invirtió en publicidad US$ 10 millones. Para legisladores del Frente Amplio esa suma no parecía excesiva dado que la empresa factura unos US$ 3.700 millones anuales.

El director de La Diez también fue consultado sobre su vínculo con el senador frenteamplista Leonardo de León, exdirector de ALUR e integrante de la lista 711, de Sendic.

Cómo sigue

La próxima audiencia quedó fijada para el jueves 2 de marzo, donde deberán declarar también como indagados los encargados de Comunicación y Relaciones Públicas de ANCAP y el secretario general del organismo. Por ahora, no están fijadas nuevas citaciones ya que el fiscal del caso, Luis Pacheco, asumió hace pocos días ante el pedido de traslado de la exfiscal de la causa, María de los Ángeles Camiño, y todavía tiene que seguir estudiando el expediente.

Está previsto que la jueza Larrieu y Pacheco se reúnan para que el fiscal se interiorice con esa y las demás causas de su nueva fiscalía.

