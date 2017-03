Productores, consignatarios e industriales defendieron la trazabilidad

Representantes de los productores, de los consignatarios y de la industria frigorífica defendieron este jueves el sistema de trazabilidad individual obligatoria de Uruguay, en una conferencia realizada en el marco de la XXII Expoactiva Nacional, que puso el foco en diferentes aspectos de la cadena cárnica uruguaya.

Ese fue uno de los temas analizados por el productor Lucas Gremminger; por el consignatario de ganado Gerardo Zambrano; por el presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF) y director de Frigorífico Las Piedras, Alberto González; por el representante de la Federación Rural ante la Junta Directiva del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Emilio Mangarelli; y por el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino.

Al comenzar su exposición, Zambrano aclaró que está a favor de la trazabilidad, pero volvió a proponer que el sistema sea analizado y que se estudie la posibilidad de que sea opcional. La misma propuesta la había planteado en el marco de la reciente edición de la Expo Durazno.

"Los productores me transmiten que no están conformes con la trazabilidad", señaló; y más tarde agregó que hay 200 mil terneros con asterisco dos, y por lo tanto no es verdad que Uruguay tenga trazabilidad total.

Sin embargo, sus colegas de panel desestimaron la propuesta y defendieron la obligatoriedad del sistema. González señaló que la trazabilidad bien usada le dará sus frutos a Uruguay, porque el país está obligado a crecer con la exportación. "La trazabilidad, la topografía y el clima para la producción ganadera de carne son el diferencial de Uruguay", dijo el presidente de la CIF.

"La trazabilidad es incómoda pero hay que acostumbrarse. Es un instrumento que hay que aprovechar. Los compradores de carne no dicen si pagarán más o menos por la carne con trazabilidad, pero es un instrumento para asegurar la inocuidad alimentaria y eso sí es algo que los consumidores lo piden. El producto inocuo sí valdrá más algún día", sostuvo.

Por otra parte, Mangarelli afirmó que la trazabilidad individual debe ser obligatoria, porque de lo contrario habrá novillos clase A y otros clase B, y estos últimos valdrán mucho menos. "El 83% de los novillos que se engorda en Uruguay se alimenta a pasto. Casi 500 mil novillos producen la carne que va a la cuota Hilton y para eso se necesita trazabilidad", dijo.

Agregó que la trazabilidad es muy importante como diferencial de mercado, por sanidad y para el control del abigeato. Señaló que un ternero que no tiene trazabilidad vale menos porque no puede ir a cuota Hilton o 481.

Tanto Gremminger como Zerbino también se expresaron a favor del sistema de trazabilidad individual obligatoria del rodeo bovino de Uruguay.

