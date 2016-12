Productores familiares registrados en 2011 deben actualizar datos

Los que no cumplan ese requisito pierden esa condición ante el MGAP

Los productores de nivel familiar que se habían registrado en 2011 y que no han actualizado su información a través de la renovación del formulario correspondiente antes de este 31 de diciembre perderán su condición como productor familiar agropecuario.

El Departamento de Registro de Productores/as Familiares de la DGDR es el encargado de llevar adelante los registros de productores y productoras familiares agropecuarios y/o pesqueros de todo el país. Estos registros permiten vincular las distintas políticas públicas de apoyo a la producción familiar con los beneficiarios respectivos.

Las declaraciones juradas de los productores familiares tienen una vigencia de 5 años, por lo que aquellas que fueron realizadas en 2011 quedarán inactivas a fin de este año. Para mantener esa condición deberán completar un nuevo formulario de declaración jurada.

Quien no realice la declaración jurada actualizando sus datos antes de la fecha mencionada dejará de ser considerado por la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) como productores de nivel familiarr durante el tiempo que no regularice su situación.

Registro voluntario y gratuito

El Registro se encuentra abierto todo el año, es voluntario y gratuito. El trámite puede realizarse en las oficinas habilitadas del MGAP o contactándose con los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR) en territorio.

Al momento de realizar el trámite, debe presentar fotocopia de la siguiente documentación:

Cédula de identidad de todos los integrantes del núcleo familiar; constancia de domicilio (expedida por Seccional Policial o factura de algún Ente Público); recibo de pago de BPS (en caso de que corresponda) y declaración jurada de Dicose o de colmenas (en caso de que corresponda).

Según datos del Registro, a octubre de 2016 existen 20.671 Unidades de Producción Familiar (UPF) con registro vigente; esas unidades comprenden 47.622 personas. De ese total, 33.268 son mayores de 18 años y realizan tareas en la unidad productiva, por lo tanto cumplen con las condiciones para ser considerados productores/as familiares y son potenciales beneficiarios de las políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar.

Por consultas: djproductorfamiliar@mgap.gub.uy

Tel: 23083562 y 23097025 - También se puede consultar en la oficina más cercana del MGAP - DGDR en su localidad.

Fuente: