Productores siguen sin aceptar bajas de precios

Reposición

Fuente:

Los productores de ganado para faena siguen sin aceptar la baja de precios que proponen los frigoríficos. Los últimos días de lluvias favorecieron aún más a los invernadores, que aguardan una suba de las cotizaciones mientras sus ganados siguen sumando peso en los campos.Mientras tanto algunos frigoríficos ofrecen precios inferiores a US$ 2,90 y a los consignatarios les cuesta concretar negocios, reconoció Federico Rodríguez dos Santos, intermediario del departamento de Cerro Largo, al ser consultado por El Observador. Agregó que las vacas cotizan en el entorno de US$ 2,63 por kilo a la carne.Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), durante la semana pasada se faenaron 45.484 vacunos, 44% fueron novillos y 54,3% vacas. Las tres plantas que más ganado faenaron fueron: Breeders & Packers Uruguay 3.846; Las Piedras 3.623; y Tacuarembó 3.442. En lo que va del año se procesaron 466.355 vacunos, 46,1% fueron novillos y 52% vacas."Vemos que desde noviembre o diciembre se faenan 50 mil reses semanales, fue un ritmo bastante superior al de años anteriores. La oferta se adelantó, por un verano espectacular y esta zafra seguramente tendrá menos oferta", analizó Rodríguez.El empresario señaló que la oferta que se vio en las últimas semanas fue mayoritariamente de vacas, porque cuesta más que los productores cierren negocios por novillos.Agregó que la preparación de las vacas fue muy buena este año, por el verano favorable. El clima también favoreció a la cría y se espera que también haya mucho ganado preñado, por lo que caería la oferta de vacas falladas para invernar."La gente fue embarcando, con precios de US$ 2,95 o US$ 2,98 por kilo de novillo a la carne se fue vendiendo. Pero cuando cayó el precio, el productor prefirió aprovechar la buena oferta forrajera y descartó aceptar precios que no le convienen", explicó.Este martes se hará el remate ganadero por pantalla de Lote 21, desde la hora 9 en el Hipódromo Nacional de Maroñas, con una oferta de 8.054 vacunos y 160 lanares.