¿Qué actividades hay para esta semana?

Carnaval de las Promesas El desfile por la principal avenida comenzará mañana a la hora 20.30 en un espectáculo gratuito.

Tráiler de El matrimonio



La cantante y actriz Natalia Oreiro realizará este domingo un homenaje a la fallecida cantante de cumbia argentina Gilda en el Teatro de Verano. Luego de su protagónico en el filme Gilda: No me arrepiento de este amor, Oreiro intepretará las canciones del ícono de la cumbia acompañada por una banda que incluirá al trompetista original de la bailantera, Danny de la Cruz, así como al hijo de su tumbador, Jordan Otero. Oreiro también repasará canciones de sus discos propios: Natalia Oreiro (1998), Tu Veneno (2000) y Turmalina (2002). Las entradas están a la venta en locales de Abitab y en la boletería del teatro a $ 1.200, $ 1.500, $ 2.000, $ 3.000 y $ 3.300.La banda uruguaya de música celta Los Casal brindará su concierto anual en la Sala Zitarrosa (18 de Julio 1012, Montevideo) este sábado a las 21.30. En esta ocasión el grupo invitará a los alumnos de su taller de música para el acto de apertura. Las entradas tienen un costo de $ 400 y están a la venta en la boletería de la sala, en Tickantel, Abitab, Red Pagos y Tienda Inglesa.Como parte de la propuesta municipal Esquinas de cultura, este sábado a las 17 horas se realiza el espectáculo Rock a la plaza, en la plaza Don Bosco, ubicada en el kilómetro 16 de la Ruta 8. Se presentarán las bandas de rock y blues Los Villanos de García, La Vieja y Nordeste. La entrada es gratuita.Se acerca el verano y con ello la fiesta de momo, por lo que el próximo martes comienza la primera etapa de la rueda inicial del concurso del Carnaval de las Promesas en el Teatro de Verano. Desde la hora 20.30 debutarán los primeros cuatro de los 30 elencos que participarán: la murga Los Diablitos Verdes, los parodistas Blooper's, los humoristas Zero Estrés y la revista Adrenalina. La entrada general cuesta $ 120, y dos personas por $ 150. Los ex componentes de grupos pagan $ 70.Se estrena el próximo jueves. La película se centra en la historia de la unión civil entre una mujer negra y un hombre blanco en la década de 1950 que desafió las leyes discriminatorias de Estados Unidos. Dirigido por Jeff Nichols, el filme está protagonizado por Joel Edgerton y Ruth Negga, nominados a los próximos Globos de Oro por sus respectivos papeles en el largometraje.El Festival de Arte para la Familia (FAF) se propone recrear las viejas tradiciones de las kermeses de los pueblos a través de un evento que se realizará este sábado en el Parque Roosevelt (avenida de las Américas entre avenida de la Playa y camino Carrasco). El evento comenzará a la hora 17 y contará con juegos, paseos por el parque, un espectáculo de Clap Clap Circo, música a cargo de Fruta Planetas, la obra El truco de Olej de Kompania Romanelli y un cierre a cargo de la compañía musical y teatral Granja de Piratas. La entrada es libre.Luego de haber atravesado diferentes proyectos musicales por separado, que incluyen a No Te Va Gustar, Amigos Inflables y Japón, los integrantes de la banda uruguaya Vinilo vuelven a reunirse con su integración original en un concierto en el que interpretarán las canciones de sus discos Vinilo (2003), Hijos de nadie (2005) y Aplastando La Calma (2007). El espectáculo, que contará con Mauricio “Cone” Vecino, Fabián Barboza, Pablo Coniberti y Federico Breccia, será el miércoles en Bluzz Live (Daniel Muñoz 2049) a la hora 21. Las entradas están a la venta a través del servicio Tickantel a $ 230.El Teatro Solís proyectará este domingo el ballet El cascanueces, de Chaikovski, interpretado por las estrellas del Bolshói ruso. La transmisión tendrá lugar a la hora 11 y será en alta definición, según un comunicado de la organización. El elenco del Bolshói incluye a los bailarines Denis Rodkin, Anna Nikulina, Andreï Merkuriev y Vitaly Biktimirov. El espectáculo tendrá una duración de 2 horas y 30 minutos. El precio de las entradas, disponibles en la boletería del teatro, es de $ 400.