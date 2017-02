Qué hace el interior para captar inversión

Cada departamento del interior juega su partido como puede. Algunos cuentan con ventajas comparativas por su cercanía a puertos o al peso indiscutible que tiene ser vecino del gigante Montevideo.Captar inversiones no es la tarea central de un intendente y su administración, pero cada uno intenta imponer su impronta y su grano de arena porque saben que en la generación de empleo también se juega la chance electoral de los próximos comicios.

Los datos de la cantidad de proyectos y monto de inversión recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) en 2016 por departamento, a los que accedió a El Observador, parecen pautar cierto grado de descentralización. Ese régimen permite a los inversores acceder a exoneraciones impositivas –con un beneficio mayor cuando el punto elegido está en el interior del país–, tanto para nuevos emprendimientos como para ampliación de negocios existentes, en un variado número de rubros que van desde la industria y el agro al comercio y los servicios.

Los jefes comunales consultados por El Observador valoran ese régimen en términos generales. Algunos dicen que tienen poco más para ofrecer en materia de incentivos fiscales, más allá de la contribución inmobiliaria, otros se las ingenian para apostar a parques industriales y zonas francas o probar suerte en giras por el exterior.

En diálogo con El Observador, el consultor privado y experto en inversión Diego Vallarino sostuvo que la ley de inversiones “no incentiva todo lo necesario” para cubrir los sobrecostos que tiene el interior, más allá de que la estructura de incentivos puede otorgar mayores puntajes según el departamento seleccionado.

“Eso se da en el interior, las inversiones tienen el mismo comportamiento que la economía de Uruguay. Grandes inversiones en Montevideo, después siguen Canelones y Paysandú. Se sigue viendo una relación directa con la economía, pero no con desarrollo específico de sectores y de la geografía en particular”, explicó.

El eje metropolitano

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo que su comuna cuenta con una agencia de promoción de inversiones que está instalada en el Parque de la Ciencia, cuya función es recibir propuestas y articular con los empresarios “con una pata privada y otra pública”. El objetivo primordial es “darle agilidad” a los distintos trámites y permisos que debe recorrer un inversor para cumplir con su propósito. La comuna canaria también intenta darle un “ordenamiento territorial” a sus inversiones, lo que ha provocado que se vayan formando corredores industriales en rutas como la 5 o la 108.

Orsi indicó que también apela a Uruguay XXI para salir al exterior, pero mantiene su propia agenda –como una reciente visita que realizó a Paraguay intentando cautivar a inversores guaraníes–.

A su turno, el asesor de inversiones de la comuna de San José, Francisco Zunino, indicó que en su departamento existe desde 2002 una norma que complementa a la ley de inversiones y que otorga beneficios extra; por ejemplo, mediante exoneración de tributos municipales. El trabajo de promoción se realiza de forma directa a través de convenios con regiones de diferentes países y a través de Uruguay XXI. Hoy día hay algunos proyectos avanzados, como un parque industrial logístico, comercial y empresarial en un predio 110 hectáreas a cinco kilómetros de la capital. Se trata de inversores en su mayoría extranjeros que ya recibieron interés de unas 30 empresas para instalarse en el predio. Otros proyectos de menor tamaño están a estudio, por ejemplo un tambo para la elaboración de quesos de oveja.

Sur y litoral

En Colonia, el intendente Carlos Moreira dice que en el tema de promoción de inversiones su administración no tiene mucho para hacer, salvo “velar por reglas claras” y buscar que los procesos administrativos “no se tornen pesados” para los privados.

El jerarca indicó que en los últimos años su departamento sufrió un descenso en el arribo de capitales privados, producto del magro desempeño de la inversión inmobiliaria que históricamente han liderado los argentinos. De todas formas, el intendente destacó el buen desempeño en materia de inversiones que están mostrando rubros vinculados al turismo, como la gastronomía y hotelería. “Tengo tres proyectos turísticos muy importantes”, reveló.

Por su parte, en Río Negro, el intendente Óscar Terzaghi tiene como carta más ambiciosa para captar nuevas inversiones a futuro la consolidación de un parque industrial en el predio donde en su momento se había proyectado la planta de la compañía Ence, que luego Montes del Plata terminó ejecutando en Conchillas. En ese predio está a punto de comenzar a funcionar el emprendimiento lácteo Alimentos Fray Bentos, donde la empresa argentina La Sibila y Claldy desembolsaron US$ 100 millones para montar una fábrica para procesar leche en polvo y fórmulas infantiles.

El parque tiene una superficie de 150 hectáreas y ese emprendimiento solo ocupará 6. La otra iniciativa en la cual el departamento tiene esperanzas es en la explotación del puerto de Fray Bentos, luego que la ANP instalara una grúa portacontenedores que demandó US$ 3,5 millones. La comuna ya tuvo contacto con inversores paraguayos que podrían recalar en tierras fraybentinas.

En Paysandú, el director de administración de la intendencia, Gastón Núñez, destacó como la última gran inversión industrial en su departamento la nueva planta de Pili, que demandó más de US$ 30 millones, siendo hoy una de las principales fuentes de empleo. De todas formas, la intendencia reconoce que hoy es “imposible” promover que lleguen nuevas industrias intensivas en mano de obra que puedan suplantar fábricas emblemáticas, como Paylana, que llegó a emplear más de 1.000 trabajadores. De hecho, la intendencia adquirió el predio al Fondes de cuatro manzanas de la extinta textil para impulsar la construcción de viviendas, la instalación de un centro educativo de UTU, y destinar un espacio menor a emprendimientos productivos que empleen como máximo a 100 trabajadores. Otro de los planes para promover la inversión y el empleo en la construcción en Paysandú es aprovechar los beneficios tributarios de la ley de inversiones para instalar estacionamientos en el microcentro de la capital, anunció Núñez.

El centro

El jefe comunal de Durazno, Carmelo Vidalín, no tiene empacho en destacar que la ley de promoción de inversiones “le cambió la vida” a su departamento. “Para lograr interesar a los inversores hay que buscar exoneraciones, si no, no viene nadie. Esos emprendimientos generan trabajo decente y de calidad”, valoró. Puso como ejemplo el caso del frigorífico BPU, hoy el principal exportador de la industria que emplea a 850 trabajadores con un salario promedio que ronda los $ 50 mil, afirmó. Vidalín comenta que “en carpeta” hay otros dos proyectos de inversión que despiertan expectativa por su impacto en el empleo. Uno es de una industria belga que quiere montar una planta de pellet de madera –se utiliza para generar energía–, además de una fábrica para reparación de grandes aeronaves en Santa Bernardina.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, apeló a sus viajes a Medio Oriente y Asia en busca de inversiones como una alternativa válida para atraer capitales del extranjero. En ese marco, dijo que este fin de semana una delegación de la provincia china de Ganzhou visitará su departamento. Enciso agregó que ya existe un marco de cooperación con esa provincia y puso como ejemplo una inversión de US$ 100 mil para el equipamiento de un gimnasio.

Por otra parte, fue crítico con el “alto costo estratégico” que, según dijo, impidió el arribo de grandes inversiones que terminaron yendo a Brasil o Paraguay. Además, señaló que la incertidumbre en torno a posibles cambios en la ley de parques industriales también desestimula las inversiones.

El norte y el oeste

“En Artigas lo que nos salva es el agro y la ganadería, que son generadores de trabajo, y la inversión privada en obra pública”, explica el intendente Pablo Caram, para describir las dificultades que tiene su departamento para captar inversores de otros rubros. “Artigas tiene un potencial porque tiene triple frontera. Hacemos un esfuerzo con el fin de que sea atractivo para la inversión, pese a los problemas de rutas y distancia, para apostar al lado brasileño y argentino”, indicó. Los datos de la Comap muestran que en ese departamento la inversión promovida en siete proyectos sumó US$ 17 millones, de los cuales el agro concentró el 91%. Según el jerarca, el comercio en Artigas es un negocio “muy fluctuante”.

Para Cerro Largo tampoco es sencilla la tarea de ser un polo atractivo para la inversión y ser competitivo frente a otros departamentos que están a una menor distancia de la capital. Actualmente se está instalando un shopping en Río Branco que incluye un hotel. “Estamos trabajando desde la intendencia para bajar los costos de fletes hacia al puerto, con algunos puentes acortando los recorridos, y buscando aprovechar la hidrovía”, indicó.

Otra iniciativa en la que Botana tiene puestas sus expectativas es en la aprobación de una zona franca en su departamento. “A los inversores hay que darles condiciones para que se instalen”, aseguró.

En Tacuarembó, su intendente, Eber Da Rosa, sostiene que “la principal adversidad” que tiene su departamento es que está a 500 kilómetros del “centro administrativo” que impone Montevideo. “Los departamentos que están cerca de los puertos tienen una enorme ventaja para proyectos industriales”, reconoció.

El único sector en el cual el departamento logra ser fuerte es en el forestal, porque cuenta con 200 mil hectáreas forestadas y todavía quedan otras 100 mil por explotar. Eso posibilitó la instalación de emprendimientos como el de la fábrica de tableros de Weyerhaeuser.



Producción: Martín Tocar y Miguel Noguez.

