Qué se necesita para inscribirse en el registro para comprar marihuana

Este martes abrirá el registro de consumidores de cannabis, el puntapié inicial para la venta de marihuana en farmacias, tal cual lo establece la ley de 2013 que pretende regular el mercado de esta droga. El trámite se debe realizar en alguno de los 65 locales del Correo habilitados para ello.





Además, el gobierno lanzará mañana la campaña "Regular es ser responsable" con la que se dará información sobre la normativa y se concientizará sobre su consumo con fines recreativos.





El gobierno no espera que se produzca una avalancha de consumidores dispuestos a registrarse, y además, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, admitió que de todas formas no existe una oferta suficiente para cubrir la demanda prevista.





La marihuana es la droga más consumida luego del alcohol, el tabaco y los tranquilizantes (con y sin prescripción médica), según un informe realizado por el Observatorio Uruguayo de Drogas. El 23,3% de las personas de entre 15 y 65 años han consumido marihuana alguna vez en su vida (400.000 personas), en tanto 9,3 % declara que consumió la sustancia en los últimos 12 meses (161.000), 6,5 % en los últimos 30 días (112.500), y 1,2% (21.355) la consumen todos los días.









¿Quiénes se pueden inscribir?

Los mayores de 18 años con ciudadanía uruguaya legal o natural o con residencia permanente debidamente acreditada.





¿Cómo es el trámite para inscrbirse en el registro de consumidores?

Es necesario presentarse en uno de los 65 locales del Correo Uruguayo habilitados, 17 de ellos en Montevideo (pueden consultarse cuáles lo están en el sitio www.ircca.gub.uy en la sección de Adquirentes).





Allí deberán presentar cédula de identidad uruguaya vigente, constancia de domicilio a nombre del interesado (para lo cual son válidas las facturas de servicios públicos de UTE, OSE o ANTEL de telefonía fija, así como las constancias otorgadas por las seccionales policiales). En el lugar se hará el registro de al menos cuatro huellas dactilares, de modo que cuando se quiera comprar marihuana en la farmacia no sea necesario presentar ninguna documentación, sino solo poner el dedo en un lector de huellas. El trámite de inscripción no tiene costo.





¿Qué riesgo hay de que se divulguen datos personales?

La información relativa a la identidad de quiénes se inscriban en el registro para adquirir la marihuana estatal tendrá calidad de dato sensible, por lo que no podrá ser utilizada sin consentimiento expreso y escrito del titular. Además, la información de la dirección de residencia no queda registrada, y solo se solicita para comprobar que la persona está habilitada para inscribirse.





¿El autocultivador o miembro de un club de membrecía, podrá comprar marihuana en farmacias?

La reglamentación de la ley asegura que es incompatible y se encuentra prohibido obtener cannabis psicoactivo de más de uno de los tres orígenes establecidos: autocultivo, club de membrecía o venta en farmacias.





Una persona puede darse de baja de cualquiera de estas listas e incorporarse en otra en cualquier momento pero no podrá estar en más de una lista en simultáneo.









¿Cuándo y dónde se podrá comprar?

El gobierno anunció que a mediados de julio se habilitará la venta en farmacias. En total habrá unas 30 que ofrecerán esta droga: unas 15 en Montevideo, y otras 15 en el interior. Los consumidores registrados podrán comprar hasta 40 gramos de marihuana por mes, con un límite de 10 gramos por semana.





El registro es un punto clave para el gobierno, ya que permitirá limitar la cantidad de droga que se podrá adquirir, y así evitar abusos o reventa del producto.





¿Cuánto costará la marihuana en farmacias?

La marihuana podrá adquirirse a un precio de US$ 1,30 el gramo ($ 37 aproximadamente). Al principio se venderá en paquetes de cinco gramos, para luego sumarse una presentación de 10 gramos.

Fuente: