¿Quiénes pueden donar óvulos y cómo es el proceso?

Durante 2016, el Fondo Nacional de Recursos recibió 131 solicitudes de tratamiento para embarazo mediante la donación de óvulos. Sin embargo, solo se consiguieron 44 donantes. Esto se debe en parte a que el procedimiento no es sencillo y a que se desconoce cómo funciona el sistema.

¿Quiénes pueden donar y qué requisitos pide el Estado?

Según establece el decreto reglamentario de la ley 19.167, pueden ser donantes de óvulos y semen las "personas sanas y jóvenes".

Entre los requisitos para la donación de gametos se encuentra ser mayor de edad y tener un buen estado de salud psicofísica.

La web Banco de gametos, respaldada por el laboratorio Fertilab, explica que para poder donar óvulos las mujeres deben tener entre 18 y 34 años y "estar dispuestas a pasar una prueba de selección que incluye historia médica y psicológica, examen físico y análisis de laboratorio". Esto responde a la exigencia de la ley de reproducción asistida de que los donantes no padezcan enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que "comprometan la viabilidad del embrión" o sean transmisibles.

Por el mismo motivo, no pueden ser donantes las personas adoptadas y tampoco vírgenes, ya que entre los estudios se realiza una ecografía transvaginal. Tampoco pueden serlo quienes estén vinculadas al Banco de Semen.

Reproduccion asistida

El procedimiento para ser donante

Para iniciar el proceso se debe agendar una entrevista, en la que se explica cómo funciona el programa y los beneficios y responsabilidades que implica.

A diferencia de la donación de semen, explicó a El Observador la embrióloga del Centro de Fertilidad de Montevideo, Lindia Cantú, se trata de un procedimiento más complejo.

Una vez que la persona fue aceptada como donante, según se explica en la web del Banco de gametos, el procedimiento consiste en la estimulación de la ovulación mediante medicamentos. Mientras que en un ciclo natural la ovulación genera un solo ovocito, en la ovulación inducida se generan en promedio entre 8 y 15, lo que aumenta las posibilidades de lograr embarazo.

Durante el tratamiento a la persona se le realiza un seguimiento hasta que los folículos llegan a la maduración y pueden extraerse.

El procedimiento de recuperación de los ovocitos es "invasivo", y se realiza mediante el método de punción vaginal guiado por ecografía, para lo que se aplica anestesia.

El proceso lleva una media hora y luego la persona debe permanecer internada por unas tres horas. Se recomienda además hacer reposo durante ese día.

Si bien la donación es anónima y altruista, debido a la complejidad y la necesidad de realizar controles diarios por al menos dos semanas, las mujeres donantes son compensadas con una suma de $16 mil por instancia completa de estimulación de la ovulación y recuperación de ovocitos, que se entregarán en etapas.

Cantú explicó que además de lo complejo del procedimiento, la falta de donantes se da porque las mujeres deciden esperar más tiempo para tener hijos. Además, explicó, "la gente no conoce el tema y se sensibiliza cuando se habla o le pasa algo a alguien cercano". Lo mismo pasa, explicó, con la donación de sangre.

Las posibilidades de embarazo y los riesgos

En promedio, las posibilidades de lograr un embarazo con niño nacido con óvulos donados son de entre 50% y 60% por ciclo. En cambio, si se hace con los embriones propios en el caso de mujeres mayores de 40 años las posibilidades bajan al 20%.

Se trata de una práctica "en general bien tolerada por las donantes", aunque pueden presentarse complicaciones.

Si bien a largo plazo las consecuencias no se conocen completamente, no habría un efecto negativo en la fertilidad y por tanto la donación "no compromete la futura fertilidad", explica el Banco de gametos.

Receptoras

Pueden ser receptoras de esos gametos las mujeres que no pueden tener hijos por sí mismas, aunque si pueden engendrar. Es el caso por ejemplo de las mujeres que ya sea por cáncer o alguna otra enfermedad no tienen ovarios, las que no tiene suficientes óvulos o si la calidad de éstos es insuficiente.

También pueden recibir la donación quienes tengan menopausia precoz o padezcan enfermedades genéticas transmisibles.

Los receptores tiene derecho a tener información general sobre el donante. Sin embargo, la ley establece que la donación "no genera vínculo filiatorio alguno entre los donantes y el nacido", por lo que tampoco hay derechos ni obligaciones.

Las instituciones que realizan este tipo de técnicas pueden tener sus bancos de gametos, y se permite la conservación de los embriones no transferidos por dos años, con financiamiento del Fondo Nacional de Recursos.

