Recomendados de streaming para el fin de semana

En un futuro alternativo, todas las personas deber estar obligatoriamente en pareja. Aquellos que están solteros y no consiguen congeniar van a parar a un hotel especial cuya misión es encontrarles su media naranja. La cuestión es que, si en 45 días no lo consiguen, los solteros continuarán su vida bajo la forma de un animal a elección. A ese hotel llega David (Colin Farrell), después de que su mujer lo abandonara por otro, por lo que deberá cumplir con el cometido y encontrar pareja antes de que sea tarde. El director Yorgos Lanthimos sorprendió a todos con esta excelente película, que mezcla comedia y drama, y que compite en esta edición de los Oscar en la categoría de Mejor guion original. Está disponible en HBO GO.





A esta altura ya es normal que algunas de las mejores películas de cada año no lleguen a las salas uruguayas. El porqué es relativamente sencillo: no se enmarcan en los géneros más atractivos para el público, su maquinaria publicitaria no es lo suficientemente fuerte o sus actores o directores no tienen el peso necesario para llegar a mercados de menor recaudación como el local. Un excelente ejemplo de este fenómeno es Habitación verde, un thriller de suspenso que es de lo mejor que apareció en 2016. La película sigue los pasos de una banda de punk rock que acepta tocar en un local de mala muerte repleto de neonazis y skinheads. Las cosas se complican cuando los muchachos son testigos de un asesinato dentro de su camarín, por lo que deben escapar de los jefes del local que no quieren dejar cabos sueltos. La película es un claustrofóbico tour de force que hace que sea imposible apartar la mirada de la pantalla, con escenas sumamente intensas y desesperantes. Además, es uno de los últimos papeles del joven Anton Yelchin, que murió en un extraño accidente en su casa, el año pasado. Disponible para alquilar en Qubit.tv y Claro Video.





Pese a su juventud, Donald Glover ya tiene un nombre en la industria del espectáculo. Además de su proyecto musical bajo el seudónimo de Childish Gambino, Glover es creador, escritor y portagonista de la exitosa serie Atlanta, que en Uruguay se pudo ver por el canal FX. Esta gira en torno a dos primos que buscan –así como lo hizo Glover– hacerse un nombre en la escena del rap en la ciudad del título. La serie es sumamente divertida, pero también muy crítica, y su corta duración hace que sus capítulos se vean casi de un tirón. Atlanta fue una de las grandes ganadoras en la pasada edición de los Globos de Oro al llevarse el premio a Mejor serie de comedia o musical. Disponible en Fox Play.





Fue uno de los hechos más resonantes ocurridos durante la dictadura uruguaya y con razón: la espectacularidad del escape hizo que el suceso se contara una y otra vez en libros, cómics y documentales, además de que también se esté produciendo una película sobre el libro Memorias del calabozo de Mauricio Rosencof. El documental Tupamaros, la fuga de Punta Carretas es uno de los exponentes de los ejemplos anteriores. A través de entrevistas y testimonios de los protagonistas del escape, el director Matías Gueilburt va construyendo el relato del hecho paso a paso. Está disponible en la plataforma de Claro Video.

