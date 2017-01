Robert Redford le da un arranque politizado a su festival de cine

Robert Redford preferiría no hablar de política en el prestigioso festival de Sundance, que fundó en 1969 e inauguró el jueves, pero con el ascenso de Donald Trump, esta edición promete ser muy politizada.





"Los presidentes van y vienen, el péndulo oscila de un lado a otro, siempre lo ha hecho y así seguirá", dijo Redford a periodistas en Park City (en el estado de Utah, Estados Unidos) un día antes de que el magnate republicano asuma oficialmente el poder.





"No nos ocupamos de la política. Tratamos de mantenernos fuera de la política per se y enfocarnos en las historias que están contando los artistas", añadió el dos veces ganador del Oscar.





No obstante, sin referirse directamente a Trump, Redford dijo que esperaba cortes de fondos federales a las artes y consideró que mucha gente teme "que las cosas se pongan oscuras y que la oscuridad se cierre a su alrededor".





El presidente electo prometió reducir drásticamente los gastos del gobierno y su equipo de transición trabaja en un plan para recortar en US$ 10 mil millones los gastos federales en los próximos 10 años, según reportes.





"Aquellas personas que no estaban interesadas o que decían '¿a quién le importa?' se dan ahora cuenta que ellos también se verán directamente afectados", añadió.





"Espero y pienso que un movimiento estará pendiente de esto y que irá contra cualquier decisión que se tome para recortes que afecten a las personas. La gente se va a rebelar contra eso", indicó.





Foco en cambio climático

Festival Sundance 2017l festi El Festival Sundance es celebrado en Park City, Utah Facebook Sundance Festival



Entre los filmes que serán presentados durante los 10 días de esta politizada edición, destaca Trumped: Inside the Greatest Political Upset of All Time, que ofrece una visión desde bastidores de la sorprendente victoria del presidente electo sobre la demócrata Hillary Clinton.





Por su parte, la presentadora de televisión Chelsea Handler liderará la "marcha de las mujeres" anti-Trump, este sábado en Park City, una de las cientos de manifestaciones que se realizarán ese día en todo el país.





"Es un tiempo para que realmente celebremos y reafirmemos algunos de los valores de Sundance, que obviamente incluye el poder de las artes y los artistas para impulsarnos hacia adelante como sociedad, pero también para la libertad de expresión", indicó la directora ejecutiva del Instituto Sundance, Keri Putnam.





En sus 32 años de existencia, Sundance ha sido una plataforma para cineastas independientes y ha lanzado películas que terminan acaparando la atención del Oscar, incluida por ejemplo la aclamada Manchester by the Sea.





El festival, que se extiende hasta el 29 de enero, proyectará 120 cintas independientes, muchas de ellas en estreno mundial y otras igualmente hechas por nuevos cineastas que esperan dejar su huella.





La oferta incluye drama, suspenso, terror y comedia, así como un buen número de documentales.





El nuevo clima, con 14 películas dedicadas al calentamiento global. Redford, de 80 años, ha dedicado buena parte de su vida a las causas ambientales y el festival tendrá la seccióncon 14 películas dedicadas al calentamiento global.





An Inconvenient Sequel (Una secuela incómoda), una continuación al An Inconvenient Truth (Una verdad incómoda). Dirigido por Bonni Cohen y Jon Shenk, la película sigue a Gore en su continua campaña por construir un planeta más sostenible. Llama la atención(Una secuela incómoda), una continuación al documental de 2006 protagonizado por el exvicepresidente Al Gore,(Una verdad incómoda). Dirigido por Bonni Cohen y Jon Shenk, la película sigue a Gore en su continua campaña por construir un planeta más sostenible.

Fuente: AFP