Sanabria admite deuda por US$ 8,7 millones pero dice que puede pagar el 50%

El empresario Francisco Sanabria reconoció ante el juzgado de Concurso una deuda de US$ 8,7 millones ($ 247.173.139) de la cual propuso pagar a los acreedores de Camvirey SA -la sociedad del Cambio Nelson - la mitad en 24 cuotas bimensuales, lo que implica que se pagará a lo largo de cuatro años que comenzarán a pagarse recién a los 180 días de que se llegue al acuerdo y sea aprobado por la Justicia. Además en los balances que presentó sostuvo que tiene cuentas a cobrar por US$ 9,8 millones ($ 278.987.679) por lo que el saldo de la firma es de US$ 1,1 millones.