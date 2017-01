Santa Bárbara vendió 37 Corriedale a US$ 435 de promedio

Hubo mucha conformidad tras el muy buen remate que realizó cabaña Santa Bárbara, de Pedro Franco, este viernes en el marco de la feria mensual del escritorio Marrero Ltda en la Rural de Minas de Corrales, en el departamento de Rivera.

Fue uno de los remates que dio inicio a la zafra de reproductores ovinos y convocó a muchos interesados, incluso algunos que llegaron desde departamentos distantes, como Paysandú, interesados fundamentalmente en la oferta de borregos planteleros, informó el rematador Darío Marrero a El Observador.

Los planteleros vendidos fueron cinco, que cotizaron a un máximo de US$ 750, a un mínimo de US$ 600 y el promedio fue US$ 650.

Luego, de los 40 borregos de campo ofertados en pista se vendieron 37, a un precio máximo de US$ 600, a un mínimo de US$ 300 y el promedio fue US$ 380. El precio promedio de toda la oferta fue US$ 435.

Marrero dijo que la oferta se fue despachando, con mucha gente eligiendo individualmente los reproductores y que hubo un solo comprador que se llevó seis carneros; los demás compraron de a uno, dos y tres.

"Hubo muchos productores comprando, incluso algunos de pequeña escala. Abrimos la zafra con este remate, con un resultado satisfactorio, similar al del año pasado", concluyó el rematador.

