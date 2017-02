Santa Catalina ofrecerá sus Merino y Hampshire este martes en Artigas

Fuente:

Los Merino Australiano de cabaña Santa Catalina, de Douglas Cortela y familia, se ofrecerán el martes 21 desde la hora 18 en el local Chiflero de la Asociación Agropecuaria de Artigas La oferta de la 23ª venta anual se integrará con 100 carneros y borregos que rematará Gastón Araújo Agronegocios, con administración propia en 90 días libres y con descuento por pago al contado.Douglas Cortela comentó a El Observador Agropecuario que la carnerada está muy linda y que las lluvias no complicaron su preparación. El establecimiento está libre de pietín hace más de 10 años, certificado por el SUL.De los 100 Merino de la oferta habrá 80 con datos de EPD y 20 borregos más nuevos que se ofrecerán solo con datos de finura; habrá de pedigrí y puros por cruza, algunos mochos, y cinco planteleros, con muy buenos números y sobre todo muy buenos pedigrís. Algunos de los productos son hijos de carneros importados y habrá hermanos del Gran Campeón de la Expo Prado 2016."Tienen muy linda lana, finura, cantidad y calidad. Son de muy buen tipo y comieron bien. En el otoño pasaron muy mal, por la abundancia de lluvias, pero después el tiempo cambió y pasaron muy bien.Engordaron después de la esquila y están con muy buen desarrollo, tipo racial y tienen números excelentes", comentó.Cortela explicó que este año no ofrecerá vientres porque deberá reponer, ya que sus majadas sufrieron ataques de perros.Santa Catalina ofrecerá además cinco borregos Hampshire Down MO, diente de leche, que "están muy lindos", aseguró Cortela. Todos los detalles de la oferta están publicados en la web del escritorio: www.araujo.com.uy El remate se transmitirá en vivo por internet, lo que dará la posibilidad de ofertar a distancia a aquellos productores que no puedan concurrir al remate.