Se concretó otra buena venta de El Fierrazo

Fuente:

Otra edición de El Fierrazo, el remate de maquinaria , vehículos y herramientas que realiza dos veces al año el escritorio Federico Rodríguez dos Santos se concretó el sábado 4 en el local Conventos, en Melo Las camionetas Mahindra se vendieron a un máximo de US$ 9.350, a un mínimo de US$ 8.700 y el promedio fue US$ 9.025. Otros precios del remate fueron: US$ 7.500 por un tractor Massey Ferguson; US$ 3.050 por una disquera; US$ 800 por un generador; US$ 800 por una fumigadora; US$ 400 por una chirquera; US$ 300 por una abonadora; US$ 200 por una rastra de dientes.