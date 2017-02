¿Se puede contar una historia en 6 segundos?

Calentamiento global



Ser atrapado por una publicidad parece ser cada vez más difícil. La posibilidad de saltar o "skippear" videos, plantea a las marcas la necesidad urgente de repensar sus antiguos postulados. ¿Qué tan eficaz puede ser hoy en día producir videos de un minuto cuando la posibilidad de omitir en una población cada vez más apresurada, aparece a los 12 segundos?Este ritmo rápido requiere que se capture rápidamente la atención del público, de generar engagement o "enganchar" en los primeros segundos.En mayo de 2016, Google agregó un recurso publicitario más a los avisos ya existentes que se ven antes de un video en Youtube y que pueden ser omitidos. Se trata de videos de 6 segundos -llamados "Bumper Ads" con la ventaja -para los anunciantes- de que no se pueden saltar.Pero crear una historia que impacte en solo 6 segundos representa un reto para la creatividad.Como parte del festival de cine Sundance, Youtube desafió a las agencias creativas y cineastas a contar una historia en un video de sólo 6 segundos, una manera innovadora de hacer storytelling.A continuación, algunos videos de agencias que aceptaron el desafío de contar una historia en ese tiempo:Este video titulado "The high driver" que habla sobre el calentamiento global, fue creado por la agencia Mother NY."La mayor sorpresa fue el hecho de que seis segundos realmente es suficiente tiempo para generar un gran mensaje. Cuando estaba escribiendo, me resultaba difícil lograr una narrativa lo suficientemente pequeña, pero una vez que dividí el tiempo en imágenes, sentí que era tiempo suficiente para contar algo más grande", dijo el creativo de la agencia Maud Deitch en un artículo de ThinkwithGoogle."La historia que elegimos contar, sobre una niña soplando sus velas de cumpleaños, puede desencadenar pensamientos y emociones, dejando al espectador con un deseo de mirar más. Eso es lo bello del storytelling", señaló la productora de la agencia que creó el video, TBWA/Chiat/Day en el artículo publicado por ThinkwithGoogle."Las restricciones son importantes para la creatividad. Los obstáculos nos dicen hacia dónde ir y hacia dónde no", dijo el productor de la agencia creativa Droga5, Tony Xie en dicho artículo."Mirando el video, nuestros cerebros no se sienten en realidad constreñidos por el tiempo. Las imágenes se sienten mucho más largas para mi en mi memoria. Tuve la sorpresa de aprender que un video de 6 segundos puede parecer mucho más largo para mi que cualquier otro video de 30 segundos que alguna vez haya hecho", expresó el productor senior de la agencia Leo Burnett, creativa del video, Topher Cochrane.