Semana Internacional del Caballo Árabe con balance "ampliamente satisfactorio"

Veredictos y resultados

La 33ª Semana Internacional del Caballo Árabe en Punta del Este "tiene un balance muy positivo, ampliamente satisfactorio; la verdad es que tuvimos tres noches espectaculares, con mucho público y un gran nivel en lo que mostraron los haras participantes", destacó a El Observador Agropecuario Daniel Pastorino, presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos Árabes del Uruguay."Todo el mundo cuando llegaba a la exposición y veía no solo a los caballos, también las instalaciones y la preparación de la exposición, no hacía otra cosa que sorprenderse", agregó Pastorino.La actividad, del jueves 19 al sábado 21 de enero, se desarrolló totalmente en las instalaciones del Centro de Convenciones de Punta del Este, recientemente estrenado."Es un lugar espectacular, nos acompañó el presidente y todo el directorio del Centro de Convenciones que realmente nos potenció con su infraestructura, fue una fiesta increíble; hubo gente que estando en el exterior miró fotos en facebook de la actividad de la noche del viernes (cuando se realizaron las calificaciones) y nos preguntaba desde Europa o Estados Unidos si no era una exposición en Las Vegas... La verdad, sinceramente, es que esto quedó muy parecido a la exposición de Las Vegas", comentó Pastorino.Añadió que "he tenido la oportunidad de ir a las mejores exposiciones, en San Pablo, en Las Vegas, y realmente esto que se pudo hacer con tanto esfuerzo de tanta gente quedó a ese nivel, así que tener el reconocimiento de esos amigos, que hagan esa comparación, nos da un orgullo tremendo y nos desafía a no bajar los brazos pensando ya en la edición de 2018".A propósito, como se comentó apenas concluyó el remate, la cena de gala y entrega de premios, "el listón quedó muy alto", por lo tanto "ya mismo nos tenemos que poner a trabajar para la actividad que tenemos por delante, que no solo es esto de Punta del Este", señaló.En ese sentido, Pastorino informó que "con las autoridades del Centro de Convenciones de Punta del Este, que es la misma gente que gerencia Palermo en Argentina, en Buenos Aires, ya nos vamos a poner a trabajar en el proyecto de 2018, porque vamos a seguir en este lugar, pero además ya decidimos y acordamos que en la Expo Palermo nuestra exposición internacional de Punta del Este tendrá un stand para promocionarnos, de la mano de algunos de nuestros patrocinadores", en una sinergia que se entiende permitirá potenciar el crecimiento que la raza ha venido exponiendo en el Prado, en Punta del Este y en el resto de las actividades.En relación a lo que se apreció en esta exposición, dijo que "Uruguay en lo que es morfología está muy bien, lo que se vio en las pistas es muy bueno, no tenemos que envidiarle nada a nadie. Uruguay cada año crece, eso es real, uno que está habituado a este tipo de evaluaciones y tiene el ojo muy afinado ve una mejoría año tras año".Eso, admitió, "implica un gran esfuerzo de los haras, de los socios, gente responsable que no solamente invierte, también se capacita, aprende y así mejora en la crianza y eso beneficia al desarrollo de la raza que sigue mejorando, sin dudas".En las distintas actividades, de halter y pruebas, participaron productos de 10 expositores en las diversas actividades en el Centro de Convenciones del principal balneario uruguayo: Haras Blue Heaven; Haras Cheval Blanc; Haras Doña Cecilia; Haras Firusiya; Haras La Tradición; Haras Las Tordillas; Haras Los Palmares; Isha Judd; Las Rosas Estancia SRL; y Olivia Strauch y Gustavo De León.Los jueces fueron el estadounidense Richard Petty y los brasileños Nelson Moreira y Luiz Eduardo Moreira.En halter: campeón potro al pie, HCB Mata Hari, criador y expositor Haras Cheval Blanc; reservado campeón potro al pie, BH Cover Magnífico, Haras Blue Heaven; campeona junior LR Sicilia y reservada LR Altagracia, de Estancia Las Rosas SRL; reservada campeona junior, LR Sicilia, Estancia Las Rosas SRL; campeona potranca, LR Doménica, Estancia Las Rosas SRL; reservada campeona potranca, BH Cover Sureña, Haras Blue Heaven; campeona yegua, Kharalisa BPA, Haras Doña Cecilia; reservada campeona yegua, HLP Argiana, Haras Los Palmares; campeón junior, Preludio OSB, Olivia Strauch y Gustavo De León; reservado campeón junior, LR Prado, Estancia Las Rosas SRL; campeón potro, Ashva Samurai, Isha Judd; campeón padrillo, LR Forever Joy, Estancia Las Rosas SRL; reservado campeón padrillo, LR Echos of Marwan, Haras Los Palmares.En prueba Árabe al Natural: campeona hembra, BH Magnífica de Marwan, Haras Blue Heaven; reservada campeona, Cristine, Haras Cheval Blanc; campeón macho, LT Hornero, Haras La Tradición; reservado campeón, Mashar, Haras Firusiya.En prueba Árabe en Libertad: campeona hembra, HCB Mata Hari, Haras Cheval Blanc; campeón macho, Ashva Samurai, Isha Judd.Finalmente, en la Breeders Cup el ganador fue Estancia Las Rosas SRL.