Semana Santa le impone su ritmo al turismo interno

Es la semana en la que se queman los últimos cartuchos. Al tiempo que miles de uruguayos cruzan la frontera para vacacionar en el exterior, varios departamentos del interior, lejos de las playas de Maldonado y Rocha, esperan con ansias estos días para cerrar la temporada de la mejor manera.

En el marco de la presentación de las cifras del turismo en el primer trimestre del año (ver página siguiente), la ministra Liliam Kechichián dijo que se trata de "una semana (Santa) emblemática para el turismo interno" y que los números de ocupación "lo están confirmando".

Al oeste

"Siempre es la mejor semana del año", dijo a El Observador el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Andrés Sobrero. Esta temporada en particular, agregó, lo es todavía más, debido a la coyuntura económica favorable para los argentinos que visitan nuestro país. Si hasta el miércoles la actividad va a estar impulsada por el turismo interno, ya para los últimos días de la semana los argentinos serán mayoría. "Tienen fidelidad con Colonia", afirmó Sobrero, quien destacó que "ya está todo reservado".

El litoral termal es otro de los principales destinos durante las vacaciones de turismo. La tradicional semana de la Cerveza se roba la atención de los visitantes en Paysandú. El director de Turismo de la comuna sanducera, Alejandro Leites, contó que la ciudad "ya tiene mucho movimiento" y los hoteles de la zona están con capacidad completa. Las termas de Guaviyú esperan unas 7 mil personas y Almirón unas 2 mil personas durante toda la semana. Las autoridades locales realizaron campañas de promoción para estas fechas en las provincias argentinas vecinas.

En el caso de Salto, desde la intendencia local se informó que los niveles de reservas, tanto en los servicios de hotelería como en el camping, son de 90%. Además de los turistas uruguayos, en el complejo Arapey se espera una "presencia importante" de brasileños, provenientes en su mayoría de los estados del sur. En las termas de Daymán llegará mayoritariamente público argentino y local que tiene reservas hechas ya desde febrero.

En estos lugares se tiene la opción de pagar una entrada por día de $150 para hacer uso de las piscinas o utilizar las cabañas municipales y hoteles privados para estadías más largas. En la capital salteña también se ofrece este año la posibilidad de acceder a un bus turístico para recorrer los principales puntos de la ciudad.

Unos ocho kilómetros al sur de Fray Bentos está el balneario Las Cañas, un destino que en esta semana atrae a visitantes oriundos del departamento, de zonas aledañas y de la vecina provincia de Entre Ríos. Uno de los lugares más tradicionales es el camping municipal que ofrece una amplia gama de tarifas. A modo de ejemplo, el precio por día para instalar una carpa para dos personas es de $ 360 personas, $ 460 por hasta cuatro y $ 550 por siete o más. También se puede estacionar en el predio una casa rodante pagando $ 450. Otra alternativa son las casas, moteles y bungalows, donde se puede conseguir estadía diaria desde $ 1.200. Operadores del lugar indicaron que en esta modalidad el porcentaje de reservas supera el 80% de la oferta disponible.

25 mil personas por día recibirá el Festival del Olimar, en Treinta y Tres. Según el director de Turismo de la comuna olimareña, Ricardo Olivera, el evento estimula el turismo en otros destinos de la zona.

Sobre el lado este del país, Lavalleja y Treinta y Tres se jactan de ser la opción perfecta para aquellos que buscan escaparle a la ciudad y disfrutar de paisajes naturales como el Salto del Penitente o la Quebrada de los Cuervos.

Daniel Fernández, director de Turismo de Lavalleja, dijo que esta semana marcará el fin de una temporada extensa, en la que se ha notado un aumento del turismo extranjero. Entre las posibles causas de ese fenómeno, destacó la colaboración con Rocha y Maldonado para publicitar los destinos del departamento. "Tenemos promotores turísticos en distintas paradas de la costa que se encargan de informar a los extranjeros acerca de los atractivos de Lavalleja", afirmó.

El director de Turismo de Treinta y Tres, Ricardo Olivera, coincidió en que la colaboración con los otros departamentos del este ha sido fundamental. Los olimareños ponen todas sus fichas al festival anual que comenzó este viernes y que, según Olivera, recibirá entre 20 y 25 mil personas por día. "La fiesta del año", como la describió el jerarca, congrega una multitud que termina desplazándose a los principales atractivos del departamento, sobre todo a la Quebrada de los Cuervos, la joya de la zona. "De las 15 mil personas que entran por año, alrededor de un tercio lo hacen en Semana de Turismo", afirmó.

Otros destinos

En Tacuarembó, San Gregorio de Polanco le hace justicia a su nombre y, en Semana Santa, se erige como la principal atracción del departamento. En el pequeño pueblo a orillas del Río Negro hay buenas expectativas, sobre todo a partir del jueves de la semana que viene, de la mano de un fuerte turismo interno, explicó el empresario hotelero José Mautone.

Turismo Rural

También es una semana especial para los comercios de free shop, principalmente los ubicados en Rivera y Chuy , que de esta manera extienden la zafra estival. Este tipo de comercios comenzaron a recuperarse este año luego del fuerte golpe que significó la depreciación del real en 2015.

*TERMAS

El complejo termal Arapey en Salto es el más antiguo del país y el que tiene mayor infraestructura turística. La oferta de alojamiento incluye hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, además de bungallows y moteles, que en conjunto superan las 2.000 plazas. En Paysandú las termas de Almirón son las únicas de aguas saladas existentes en la región.

*COLONIA DEL SACRAMENTO

Si bien el turismo en Colonia es bastante desestacionalizado, la Semana Santa es el plato fuerte, según explicó el director de Turismo del departamento, Andrés Sobrero, quien agregó que este sábado se inaugurará un cartel con la palabra Colonia, similar al que luce la rambla de Montevideo. En el casco histórico de Colonia del Sacramento habrá un conjunto de actores vestidos de época desperdigados por las calles.

*LAS CAÑAS

Este balneario de Río Negro concentra varias playas sobre el río Uruguay como Playa Grande, El Naranjo, Caracoles y El Paraíso, estas últimas más pequeñas y solitarias. En el pasado el predio fue parte de una gran extensión de tierras propiedad de la firma inglesa que era dueña del frigorífico Anglo.

*SAN GREGORIO DE POLANCO

En el sur de Tacuarembó, de cara al Río Negro, este pequeño pueblo se destaca por sus murales coloridos y su impronta artística. Para Semana Santa, San Gregorio de Polanco apuesta con fuerza a las actividades culturales y entre ellas se destaca un homenaje a los 100 años de La Cumparsita. Raquel Hernández, directora de Turismo del departamento, comentó que se realizará una pintada colectiva frente al municipio, donde se dibujará la partitura de la famosa canción. Hernández dijo que Tacuarembó se nutre del turismo interno, y que los extranjeros que llegan lo hacen atraídos por la cultura gauchesca.

*PLAYAS EN EL ESTE

Maldonado y Rocha tuvieron un verano con números récord. La semana de turismo en esta zona de playas es el último gran mojón de actividad antes del invierno. Suelen volver argentinos que estuvieron en enero, además de ser elegido por uruguayos.

*PAISAJES Y FIESTA

Lavalleja y Treinta y Tres se juegan buena parte de la temporada en Semana Santa. Esta zona del país se caracteriza por sus accidentes geográficos, que devienen en bellezas naturales como el Salto del Penitente o la Quebrada de los Cuervos. En Treinta y Tres, el Festival del Olimar es la principal atracción, congregando más de 20 mil personas por día.

Punta del Diablo

Turismo ya dejó más de US$ 1.000 millones

En los primeros tres meses del año ingresaron en Uruguay 1.389.470 visitantes, lo que representó un crecimiento de 18,4% respecto a igual período del año pasado. En tanto, el ingreso de divisas por concepto de gasto en servicios turísticos totalizó US$ 1.079,7 millones, que representó un 37,4% más que en 2016, y una cifra récord para el país.

Los números por nacionalidad muestran que en el período enero-marzo arribaron a Uruguay 1,046 millones de argentinos, un 24,5% por arriba de un año atrás. En el caso de los brasileños la cantidad creció 28,3% con 137.380. Además llegaron 28.540 chilenos, 41,8% más que en 2016, según datos divulgados este viernes por el Ministerio de Turismo.

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian, destacó especialmente el crecimiento de turistas chilenos. "Habíamos tenido en los últimos años algunas dificultades con ese mercado. Es un mercado que siempre nos apreció mucho pero sin embargo venía estancado", señaló en rueda de prensa.

Los destinos que más crecieron fueron la costa de Rocha (62,8%), la Costa de Oro (44,5%), el litoral termal (25,4%) y Piriápolis (23,3%). Punta del Este fue el destino más visitado con 367.000 turistas. Y también el que recibió el mayor gasto con US$ 575,4 millones. El segundo lugar lo ocupó Montevideo que recibió un gasto total de US$ 168,5 millones.

En tanto, el gasto promedio de los visitantes durante el verano fue de US$ 669,8., 16% más que una año antes.

Por otro lado, la ministra indicó que el gobierno todavía no ha decidido si mantendrá la devolución de IVA sobre servicios turísticos que beneficia a los turistas no residentes. Consultada por el tema, Kechichian recordó que el beneficio nació como una medida transitoria cuando el bloque o de los puentes en la frontera con Argentina había desincentivado la llegada de visitantes desde ese país.

De todas formas, indicó que su cartera defiende que se mantenga el beneficio porque se le considera una herramienta de competitividad "muy grande". "Cuando hablo de US$ 1000 millones de ingresos y los comparo con los US$ 23 millones de renuncia fiscal que tuvo la devolución de IVA el año pasado, es altamente favorable tener una herramienta de competitividad tan fuerte como ha sido esta", señaló. La última resolución del Poder Ejecutivo indica que la devolución de IVA estará vigente hasta el 21 de abril próximo. La decisión respecto a extender la medida en el tiempo o dejarla sin efecto corre por cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, la ministra destacó la mejora en el saldo positivo de la balanza entre el gasto realizado por el turista uruguayo en el exterior y lo aportado por los visitantes no residentes en Uruguay que alcanzó los US$ 798 millones. En el primer trimestre de 2016 el saldo era de US$ 488,8 millones.

En cuanto a rubros US$ 383,2 millones del gasto total se destinaron a alojamiento y US$ 292,2 millones a alimentación. Las compras fueron por US$ 134,4 millones, transporte por US$ 78,5 millones y servicios culturales y recreativos por US$ 87,3

millones.

