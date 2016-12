Sendic quiso renunciar tras la polémica del título pero Vázquez no lo dejó

"Lo hablé con el Presidente. Me dio un abrazo y me dijo: 'Ni se te pase por la cabeza renunciar'", contó Sendic.





El vicepresidente dijo que el 2016 fue el "peor año" de su vida política y que manejó "mal" el tema de su título. "Manejé mal el tema del título, podría haber obviado ese tema porque no me quitaba ni sumaba nada", manifestó.





Asimismo, dijo sentirse "mucho más tranquilo" porque no mintió al respecto. "No mentí, lo dije porque lo hice. Me perjudica pero tengo la tranquilidad de la verdad", expresó.





Por otra parte, el vicepresidente dijo que sabe que muchos de los integrantes de su facción política que lo criticaron "están detrás de mucho de lo que pasó" en torno al título. "Muchos frentistas de los que me criticaron nunca dieron la cara y sé que están detrás de mucho de lo que pasó (...) Duelen mucho los ataques cuando vienen de tus propias filas, eso paso conmigo, por mezquinidad y celos", sostuvo.





Entre otros asuntos, Sendic también habló sobre la figura de Edgardo Novick, líder del nuevo Partido de la Gente, y opinó que "es más problema para la derecha que para la izquierda".





Asimismo, dijo que si el expresidente José Mujica "está en condiciones", posiblemente vuelva a ser candidato. "Es tentador", agregó.





Sobre la situación de ANCAP, Sendic dijo que "hay inversiones importantes y también un esfuerzo del actual directorio" para mejorar la empresa pública. Aún así, reconoció como "error" que mientras él estuvo al frente del organismo petrolero como presidente del directorio "la inversión millonaria que pidió el gobierno se hiciera con deuda".





Por último, se refirió a la problemática de la violencia en el deporte que el gobierno apunta a controlar y opinó que reemplazar al ministro de Interior, Eduardo Bonomi, "generaría una situación de quiebre que haría que las cosas fueran peores".





