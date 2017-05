Sindicato de AFE levantó ocupación e iniciará negociaciones con la empresa

La situación se destrabó con la intervención del Ministerio de Trabajo y el Pit-Cnt, que acordaron instalar una mesa de negociación a partir de este viernes en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), informó a El Observador el dirigente de la Unión de Ferroviarios (UE), Carlos Aramendi.

El conflicto

"Ese conflicto había obligado a la intervención del Ministerio de Trabajo y se había llegado a un preacuerdo por cinco puntos", dijo Aramendi. Sin embargo, según asegura el sindicato , cuando se disponían a firmar un acuerdo, el pasado 21 de abril, "el directorio de AFE hizo una propuesta en la que pretendían que se realizara una extensión horaria de hasta 12 horas cuando ellos lo precisaran". Para el presidente de la UE, la presentación de esa propuesta fue " algo inaudito", y a raíz de ello se cortó la negociación. "Hoy se están haciendo muchas horas extra pero son voluntarias, no están impuestas en un convenio", agregó.

"Eso no es así"

Wilfredo Rodríguez, presidente de AFE, dijo este jueves a Radio Uruguay que lo que denuncia el sindicato "no es así". Según Rodríguez, los convenios que regían en la anterior administración iban "contra todas las normas" y el nuevo directorio simplemente le comunicó a los trabajadores que "no íbamos a firmar en esas condiciones".





Entre esas condiciones preexistentes, Rodríguez comentó que los señaleros "trabajaban dos horas extra y cobraban cuatro". Lo que se le dijo al sindicato, según el presidente de AFE, fue que no tienen problema en pagar pero que no pueden "pagar horas que no se realizan".





Aramendi, consultado por El Observador, retrucó el argumento de Rodríguez. "Eso no es así", afirmó y agregó que "cada vez que el presidente de AFE sale a la prensa, sale faltando a la verdad".