Sindicato ocupa sede de Montevideo Gas y denuncia "pésima gestión" de Petrobras

El sindicato denuncia que el servicio está "amenazado por la pésima gestión" por parte de Petrobras, que desde 2011 tiene el 100% de las acciones de la concesionaria. Uaoegas sostiene que se ha acelerado el ritmo de bajas de usuarios, pasando de 40.690 en diciembre de 2015 a 39.778 hoy en día.

La gota que derramó el vaso y que llevó a los trabajadores a ocupar la sede central fue la decisión de la empresa de abandonar el edificio histórico ubicado en 25 de mayo y Juncal, para pasar a operar en un edificio de Plaza Independencia con un costo de US$ 204 mil anuales.

"Esta semana llegaron los comunicados de abandonar el edificio, entonces llegó el momento de parar un poco y llamar a responsabilidad a Petrobras" dijo a El Observador el dirigente de Uaoegas, Alejandro Acosta. "Se abandona el edificio que tiene cuatro pisos libres y se va a pagar por un décimo piso en el que ni siquiera vamos a tener visibilidad comercial", agregó.

El sindicato entiende que es más lógico usufructuar el edificio histórico, que fue cedido por el Estado y solo tiene costos operativos, a pagar por un local en el centro de Montevideo. "Se han gastado 3 millones de pesos en arreglar el nuevo local, y dicen que fue por motivos de ahorro", cuestionó Acosta.

Sin embargo, Uaoegas no agota allí sus denuncias. Según el sindicato, la empresa incumple con el reglamento de la Ursea que obliga a inspeccionar las cañerías de los usuarios, exigiendo un aumento para completar esa tarea. Además, los trabajadores aducen que Petrobras acumula una deuda de US$ 6 millones por el no pago del canon anual, "un incumplimiento grave que puede desembocar en la rescisión del contrato".